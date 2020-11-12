美日輪流挺台！WHA視訊會議狀況多　13國強力為台發聲

▲WHO秘書長譚德塞。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君、戴雅真布魯塞爾、倫敦11日專電

世界衛生大會進入第3天視訊會議，各國因時區不同及網路設備落差，今年屢見無法連線或聲音中斷干擾會議進行，但即使如此，累計已有美日及友邦計13國強力為台灣發聲。

世界衛生大會（WHA）11月9日起至14日以視訊方式復會，今天進入第3天議程，討論包括強化預防突發衛生事件、防範流感以及消滅小兒麻痺症等項目，從上午開始開會以來各國踴躍發言，直至傍晚仍很多國家線上要求針對特定項目發言，但主席最後裁示明天繼續討論。

今年世衛大會因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）改採取視訊方式，但全球近200個會員國不但位處不同時區，網路基礎設備落差更是明顯，連3日以來會議許多國家因無法連線或聲音中斷，會議主持人只能一再重新安排發言順序。

此外今天也有許多國家發言超時，主持人不斷提醒籲趕快結束發言，會議進行受到不少干擾。

世衛大會在客觀因素不佳下復會，但3天會議中，包括美國、日本、貝里斯、史瓦帝尼、尼加拉瓜、聖克里斯多福及尼維斯、宏都拉斯、諾魯、瓜地馬拉、帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯及海地等共13個理念相近國家及友邦以直接提到台灣方式強力支持。

其中海地今天發言時表示，國際社會盡快動員，才能實現全民健康覆蓋等衛生健康目標，此外也不能遺漏任何一人。海地並感謝提供防疫協助的國家，例如台灣，與其它國家一起要求讓台灣積極參加世衛活動。

另外，吐瓦魯在提供給大會的書面發言中表示，優先考慮政治而不是全球衛生，會破壞世界衛生組織（WHO）的聲譽。且排除台灣更是與改善全球健康共同努力背道而馳，因此至關重要的是，必須讓台灣積極參與國際社會，並在世衛大會上獲得觀察員地位。

世衛大會是世衛組織最高權力機構，每年開會一次以決定世衛組織政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與世衛大會；但因中國打壓，台灣2017年起連4年未能獲邀參與。