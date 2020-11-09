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整理電腦驚見妻出軌2男！發票露餡「飯店情」　她扯：朋友給的

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▲▼工作,上班,SOHO,租屋,房客,宅男,上網,玩電腦,設計師,窗戶。（圖／Pixabay）

▲黃男一日在整理家中電腦時，偶然發現老婆在外偷吃2名男子，甚至同住飯店共度春宵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

黃姓男子一日整理家裡時，偶然在老婆羅姓女子的電腦裡，發現她與何姓、顏姓2名男子的親密合照，接著他又發現一張妻子與何男入住飯店的發票，以及顏男送給老婆的手工卡片，驚覺自己遭背叛，氣得蒐證提告。台南地院審結，判羅女需賠償老公10萬元，另她還需再與何男一同賠償15萬元；至於顏男，因他不知情羅女已婚得免賠。可上訴。

黃男與羅女結婚第10年時感情出問題，羅女遂於2018年2月25日搬離夫妻的共同住所，後來，黃男一日在整理電腦主機資料時，意外發現老婆與2名男子親吻、摸胸的親密照片，進一步調查後才知道，原來妻子當月8日有與一名何姓男子入住飯店共度春宵。除此之外，他還發現了顏男2016年12月送妻子的卡片，以及他們2017年3月底同遊日本玩5天時親吻、貼臉的自拍照，對此，認定妻子婚姻期間在外偷吃，與2男顯然有超逾友誼感情及交往的事實。

法庭上羅女辯稱，自己一直以來都有蒐集發票的習慣，有時來自朋友提供或者路上撿拾，強調自己沒有入住飯店；另外，她也替2名小王求情，表示何男及顏男都不知道她已為人妻。

面對親密合照遭抓包，何男出面稱，那些都是在羅女婚前所拍攝的，且他2018年2月8日是單獨入住飯店，後來得知羅女有蒐集發票的習慣，才將發票給她。另名顏男則出面喊冤，表示自己也是受害者，在與羅女交往期間完全不知道她已婚，甚至還有論及婚嫁之想法，後來在朋友協助調查下，一知道羅女人妻身分後，便立馬與對方分手斷乾淨。

台南地院審理時經比對顏男提出2017年的照片，認為羅女容貌狀態及髮型與何男合照片均屬一致，顯然是同期拍攝的，並非2008年前合影，法官審結認定何、羅2人偷吃屬實，須賠償黃男15萬元，另羅女則須再付先生10萬元；至於顏男，因為他是真的不知情，得免賠。全案仍可上訴。

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