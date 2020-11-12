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大秀6塊腹肌！宜蘭市民代表連聖關懷弱勢　「獻身」拍桌曆

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▲▼宜市民代表連聖懷拍桌曆助弱勢。（圖／連聖懷提供，下同）

▲宜市民代表連聖懷拍桌曆助弱勢。（圖／連聖懷提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「人家說道歉要露胸，這樣可以嗎？抱歉讓你們太養眼！」，肌肉男宜蘭市民代表連聖懷，獻身拍桌曆助弱勢，每本賣250元，賣一本即捐助宜蘭家扶中心100元。

▲▼宜市民代表連聖懷拍桌曆助弱勢。（圖／連聖懷提供，下同）

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獻身拍桌曆助弱勢，宜蘭市民代表連聖懷說，從政之後有許多機會能接觸到弱勢兒童，這些孩子們礙於家庭因素被迫提早長大，除了必須利用課餘時間打工貼補家用，也得承擔大人們的家務。

這不只壓縮了孩子們學習的時間，就連偶爾想跟一般小朋友一樣出去玩或學才藝，都可能為了節省家庭負擔而默默選擇放棄。特別懂事早熟的他們，只盼望能減輕家中經濟負擔，於是迫於現實而逐漸拋棄了自己的夢想...

他認為，人生境遇往往因人而異，我們無法選擇自己的成長背景，生長在艱困環境下顯得辛苦，甚至會有求門無助之時...但五月天有首歌的歌詞我很喜歡：「就算失望，不能絕望。」，擁有「希望」才能有改變的力量。無論遇到任何困難，都期望孩子們能保有勇於追求自己夢想的希望。

▲▼宜市民代表連聖懷拍桌曆助弱勢。（圖／連聖懷提供，下同）

「聖懷2021桌曆」的發行理念，主要是希望能藉此幫助這群孩子們，鼓勵他們擁有追求夢想的力量。懇請大家支持，和他共同用一己之力，把這份希望的力量傳遞出去

桌曆訂購相關說明及注意事項：

每一本將捐款NT$100(含)以上
捐款單位:家扶基金會宜蘭分事務所(宜蘭家庭扶助中心)
寄送時間：預計12月陸續郵寄送出
運費：NT$100（以每筆訂單計）(自取免運)
匯款資訊：
銀行代碼 : 700 (中華郵政)
帳號 : 01110580322006
戶名:連聖懷

自取時間 :
12/15（二）20:00-21:00
12/16（三）3:30-14:30
12/19（六）11:00-12:00
自取地點 : 宜蘭縣宜蘭市新興路155號

洽詢：Alex-Lien@outlook.com

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宜蘭市民代表連聖懷

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