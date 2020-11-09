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宜蘭「8打3」奪命！車場老闆約前員工談判遇伏擊　友人慘遭輾斃　

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記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭羅東鎮9日零時許發生鬥毆事件，8男圍毆3男，打人後開2部車離去時，其中一車還輾過受傷倒地28歲沈姓男子上半身；這起圍毆造成1死2傷的導火線，是車廠老闆不滿前員工放話中傷，他與2友人前去談判時，結果遭對方8人圍毆並釀成悲劇。

▲▼警消搶救上半身被車輾過的沈姓男子（紅圈處）。（圖／擷取自《爆料公社》，下同）

▲警消搶救上半身被車輾過的沈姓男子（紅圈處）。（圖／擷取自《爆料公社》，下同）

宜蘭9日暗夜圍毆「8打3」釀1死2傷慘劇，初步了解，導火線是車廠老闆的32歲孫姓男子，不滿因薪資問題離職的宋男長期在外放話中傷他，8日晚孫男與家人在羅東一餐廳聚餐時，看到宋男等人也在餐廳內，孫男將家人送回家後，他與28歲沈姓男子共3人返回餐廳時，宋男等人已離去。

孫男打電話找宋男言明要理論談判，宋男說已回羅東鎮天祥路住處，9日0時30分許，孫男等3人到宋男住處樓下時，不久後，宋男8人共2車也趕到，並將孫男人車一前一後堵住。

宋等8人下車以棍棒將孫男等3人一陣猛K，28歲沈男重傷倒地，被打趴在地上。宋等8人分乘2車急忙要閃人時，第1車避過倒在地上，頭部及身等多處受傷血流滿地的沈男，但第2車竟輾過沈男上半身，沈男被送醫搶救在9日3時宣告不治。

▲宜蘭暗夜鬥毆「8打3」現場（紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭暗夜鬥毆「8打3」現場（紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝）

孫男遭打後左小腿、右手受傷，孫男另一名友人35歲游姓男子頭部外傷，右顳3公分撕裂傷，左眉2公分撕裂傷，2人包紮後離開醫院。

羅警徹夜偵辦4小時內逮獲涉案宋男等8人，依殺人、傷害、毀損及妨害秩序罪送辦。

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