開車衝撞義交！台中男辯：違規怕被檢舉才催油門...全程被拍下

記者白珈陽／台中報導

台中市一名林姓男子，11日上午駕駛休旅車行經梧棲區大智路、港埠路口時，竟開車衝撞義交，隨後頭也不回揚長而去。誇張的行為遭民眾錄下報警，林男到案後辯稱，當時他在該路口直行車道打左轉燈準備左轉，因自認違規，擔心會被檢舉達人拍照舉發，心急之下才有此行為，並非蓄意衝撞義交。

▲林男不聽從指揮，還衝撞義交。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，林男11日上午10時52分許開車行經大智、港埠路口，因大智路正在施作地下道工程而縮減車道，林男將車輛停在直行車道等待左轉號誌燈，堵住後方車輛，王姓義交見狀前去示意林男須將車靠往左方，以利後方車輛通行。未料，林男不但不服從義交指揮，看到左轉燈亮起後他反而開車起步，往義交身上衝去，幸王男及時跳往車側，沒有受傷。

▲林男衝撞義交後頭也不回地開走。

然而，這一切過程都被在旁的民眾錄了下來，並通報警方處理。警方循線將林男通知到案，林男向警方辯稱，他自認當時在直行車道停等左轉燈是違規行為，若聽從指揮靠左停等，可能會被檢舉達人拍照舉發，因此一看到左轉燈亮起才會急著開走，不是蓄意衝撞義交。

警方表示，林男已違反交通管理處罰條例第60條第2項第1款「不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之指揮或稽查」將處900元以上1800元以下罰鍰。同時呼籲用路人行經施工路段，請遵守義交人員指揮，以维交通順暢。

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