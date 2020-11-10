台中3煞夜砸賓士丟雞蛋！車主怒喊莫名其妙：請自首道歉再賠錢

記者白珈陽／台中報導

台中市南區崇倫北街5日凌晨4時許，有3名歹徒戴著口罩、安全帽，朝一戶商家門口丟擲雞蛋並持球棒砸賓士車，被害人9日在臉書社團直呼莫名其妙，稱未與人結怨也無財務糾紛，若是砸錯車希望對方賠錢道歉。台中市第三警分局偵查隊表示，全案已鎖定特定對象積極查緝中，作案動機正在釐清。

▲台中市南區日前有3名歹徒戴著口罩、安全帽，朝一戶商家門口丟擲雞蛋並持球棒砸車。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第三警分局10日上午表示，轄區勤工所於5日上午8時許接獲報案，康姓男子停放在南區崇倫北街南區崇倫北街的車輛，於5日清晨4時38分許遭3名不明人士毀損，且車輛、商家還被丟擲雞蛋，歹徒犯案後快步跑離現場，並騎乘2輛遮掩機車的車牌逃逸。

▲歹徒犯案後快步跑離現場，並騎乘2輛遮掩機車的車牌逃逸。



被害人9日在臉書社團《爆料公社》表示，他們沒有跟任何人有糾紛、結怨更沒有欠錢，被砸車根本是莫名其妙。由於歹徒於附近巷子等待巡邏通過後才出來砸車，質疑歹徒是有預謀犯案，呼籲網友若認識這3人，請3人向警方自首，若是砸錯車，請向他們道歉及賠錢。

台中市第三警分局偵查隊長高庭煌表示，經調閱現場周邊監視器，發現嫌疑人為3人共乘2部機車前往，疑有計畫性犯案，目前已掌握特定對象，正全力查緝中，至於犯案動機須等嫌疑人到案後再進一步釐清，全案暫依毀損罪偵辦。

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