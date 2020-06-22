影／義交遭磚頭爆砸「噴血倒地」！白衣男一旁冷笑：再拍照阿

記者柯振中、楊熾興／桃園報導

桃園市中壢區21日發生流血暴力事件，47歲的吳姓男子下午4點30分左右騎車經過永福路，疑似不滿58歲林姓義交的指揮，拿起磚頭朝對方頭部連砸7、8下，看見對方倒地噴血，還在一旁冷笑，不斷挑釁地說「你再拍照」。事後，吳男主動到派出所說明，全案依照傷害罪嫌偵辦當中。

吳男騎車經過永福路，疑似不滿被林姓指揮員阻擋，兩人進而發生口角，林男隨後拿起手機錄影。吳男拿起磚頭與對方理論，在街上不斷吵架，原先吳男放下磚頭，準備騎車離去，看見林男仍持續跟拍，氣炸丟下安全帽、拔掉車鑰匙，再度撿起磚頭。

▼吳男持磚塊爆砸義交，還站一旁冷笑。（圖／中壢警分局提供，下同）

吳男撿起磚頭，朝著走回工作崗位、繼續指揮交通的林男狂奔，接著跳起持磚猛砸，看見林男倒地，吳男仍沒打算作罷，持續瞄準頭部，不斷揮動磚頭，口中還不斷咒罵「X你X！再拍照啊！」

連續砸了7、8次，吳男才在路人的勸阻下收手，但林男已經倒地，頭部狂冒鮮血，連坐起來都有點吃力。吳男看見林男狼狽的模樣，竟露出笑容，還不斷嗆「你再拍照」、「你再拍照」，惡劣行徑令人髮指。

現場民眾見狀，立刻打電話報警，但吳男早在警方到場前，就已騎車離去，絲毫沒有受到阻攔。警方事後擴大調閱監視器，追查吳男去向，吳男晚間7點主動到案說明，全案正依傷害罪偵辦當中。

►夏日玩農場

▼吳男把義交砸倒在地，還不斷追打。（圖／中壢警分局提供，下同）

