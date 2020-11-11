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中檢雙11拍賣！瑪莎拉蒂40萬、BMW1元起標沒人要　口罩機也流標

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▲▼今日拍賣的瑪莎拉蒂、BMW等名車，以40萬元、1元起標，最終無人問津。（圖／記者白珈陽攝）

▲今日拍賣的瑪莎拉蒂、BMW等名車，分別以40萬元、1元起標，最終卻無人問津。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中地檢署於11日上午舉行查扣物拍賣會，特別的是，其中一項拍賣品為全台首度出現，是一台醫療口罩製造機，由台中檢警於9月間破獲一家醫療口罩公司涉嫌冒充國家隊牟利所扣得，今日拍賣底價為266萬元，但只有一名黃姓男子投標，最後經過2次降價仍嫌太貴而流標。其他查扣物有日前「假車禍、真詐財」所扣得的數輛名車，包括瑪莎拉蒂、BMW等，雖分別以40萬、1元起標，但因尚有銀行貸款70萬至88萬餘元不等，現場2手車商觀望後，無人投標，全數車輛均流標。

▲▼雙11台中地檢拍賣。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲拍賣會首度出現口罩製造機。（圖／記者游瓊華翻攝）

雙11中檢拍賣會由主任檢察官林宏昌主持，今日唯一領牌投標的黃姓男子，本有意願購買拍賣會中的口罩製造機，他認為「口罩有市場500萬也值」，但考慮後，發現目前國內市場口罩不缺、需求也不多，儘管拍賣官第1次降價為85折，減價為227萬元，他仍嫌太貴，再經拍賣官第2次降價為85折，減價為193萬元，黃還是覺得不划算，因此流標。

▲參與口罩製造機拍賣的黃姓民眾。（圖／記者白珈陽翻攝）

這台醫療口罩製造機，係由台中檢調在9月初，破獲台北市漢賓國際有限公司老闆黃漢忠，涉嫌販售偽冒國家隊「台灣優紙」公司醫療口罩牟利，經專案小組查獲，檢察官當時聲押黃獲准，10月底法官裁定黃以50萬交保。檢察官當時查扣1台口罩製造機、2台耳帶機，以及製造口罩的熔噴不織布、親膚布、耳帶、壓條等物，這些原物料可供製造2、300萬個口罩，中檢將這些查扣的口罩製造機等物，經送鑑價定出拍賣底價為266萬元。

▲▼雙11台中地檢拍賣。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲檢察官於9月間查扣1台口罩製造機、2台耳帶機，以及製造口罩的熔噴不織布、親膚布、耳帶、壓條等物。（圖／記者游瓊華翻攝）

至於今日拍賣的名車，是刑事局中打於9月間偵破的一起假車禍真詐財案，黃姓男子自2017年起利用自身經營中古車行的經驗，以低價購入二手名車，再投入高額車險，並吸收駕駛技術良好的「撞車手」，命其衝撞路邊車輛，甚至還撞過拖板車，讓二手車全毀得以詐領保險金，至2020年3月止，該詐團得手逾2200萬元。在這起案件中，檢警查扣了2輛Lexus、1輛BMW、1輛瑪莎拉蒂，於今日拿出來拍賣。

▲▼今日拍賣的瑪莎拉蒂、BMW等名車，以40萬元、1元起標，最終無人問津。（圖／記者白珈陽攝）

▲檢警於9月間扣查2輛Lexus、1輛BMW、1輛瑪莎拉蒂，於今日拿出來拍賣。（圖／記者白珈陽攝）

拍賣的瑪莎拉蒂是2009年出廠的GRANTURISMO SAUTOMAT，里程數10萬公里，起標價40萬元，尚有70萬2450元的銀行貸款、牌照稅 5萬3095元待繳；BMW為2014年出廠的3201 GRAN TUR1SMO，里程數26萬，起標價1元，但仍貸款有88萬7110元、也積欠燃料費6180元；另2輛2013年出廠的Lexus，也是1元起標，不過仍分別有75萬2640元、69萬8880元的貸款。

現場有數名二手車商前來詢問價格，但了解詳情後疑因認為不划算，儘管有3輛車以1元起標，卻都無人投標，最後全數車輛均流標。

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