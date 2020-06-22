瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園市中壢區自立新村永福路目前正在進行路平專案而封路，但一名男騎士日前騎車行經該路段時，疑似不滿義交指揮交通，立即上前爆發口角，隨後還拿起路旁磚頭猛擊義交頭部，重重連砸8下，直到現場民眾上前制止才停下；而義交遭到攻擊後頭破血流，孱弱地坐在路邊，目擊民眾也立即報案求助。

▲男子雙手各持一塊磚頭，猛力飛撲朝著義交頭部痛砸。（圖／警方提供）

現場民眾拍下，身穿白色汗衫的男子疑似不滿道路封閉、不服義交交通指揮，氣得下車與義交理論；起初男子撿起路旁兩塊磚頭，分持左右手，2人在路上口角一陣後，男子走回機車處還將磚頭丟在路邊，本以為爭執就此平息，怎料當義交轉身離去時，男子突然暴怒，脫下安全帽後再度撿回2塊紅磚，接著飛奔上前朝著義交頭部猛擊。

▲男子一連朝著義交頭部狠砸8下，直到現場民眾上前架開才停手。（圖／警方提供）

由於攻擊來得太過突然，義交當場被痛砸倒地，這時白衣男子還不罷休，雙手高舉磚頭，朝著義交頭部重重砸落，還以一隻手緊緊抓著義交頭部，另手則高舉瞄準，連連朝著頭部猛砸，一共痛砸了8下，每一下都瞄準頭部要害，下手相當兇狠。一旁目擊民眾眼見情況不對，立即上前將男子架開；而義交則是被砸得頭破血流，所幸還能勉強起身，孱弱地坐在路旁，目擊民眾也立刻打電話報警，並協助將義交送醫治療。

整段暴力血腥畫面在臉書上曝光後，網友群情激憤，怒轟「這已經不是傷害，這樣的打法是打算要殺人了吧？」桃園市議員王浩宇也痛批，男子因不滿道路封閉，竟持磚頭把義交打到頭破血流、跌坐在地，雖然經緊急送醫後沒有大礙，「但我已經要求警方嚴厲查辦，這種行為非常惡劣！我們絕對無法接受！」據了解，在警方趕抵現場前，打人男子已經離開，目前警方將循線追查，並通知男子到案說明，釐清案情。

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▼義交遭到男子攻擊後，頭破血流跌坐路旁。（圖／翻攝議員王浩宇臉書）