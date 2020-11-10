快訊／國6自撞護欄！男駕駛下車「裸體折返跑」

▲男駕駛在國6自撞護欄後，下車裸體折返跑。（圖／翻攝臉書埔里人通通+近來）



記者白珈陽、鄒鎮宇／南投報導

南投縣埔里鎮國道6號接近終點出口處，10日晚間7時發生自小客車自撞護欄的事故。離奇的是，該車男駕駛下車後直接將衣服脫光，在國道上來回裸奔，讓不少民眾看傻。目前警方已將男子送醫，詳細事故原因還有待釐清。

有民眾在臉書社團「臉書埔里人通通+近來」發文表示，10日晚間行經國6時，看到該名男子裸體行走、折返跑，其他車輛擔心撞到人，紛紛靠旁邊閃避，不少人懷疑男子是否喝酒或使用藥物，才導致行為怪異。

▲有民眾表示，該車沿路不斷超車。（圖／翻攝臉書埔里人通通+近來）



網友紛紛留言，「這台車傍晚5點40幾在國6！瘋狂剪車超車！我被他剪！車子後門沒有關好！一路超車！才想說這樣的開車方式怎沒有車禍，結果下超速公路才發生」、「我看到了甚麼…」「2小時前不是撞中間安全排車禍嗎？」、「我先生17:45在國姓2號裡被變換車道的車子擦撞，但對方肇逃了，看行車紀錄器，顏色跟車型都有點雷同」。

對此，國道7隊埔里小隊表示，該名男子70年次，無酒駕。據家屬表示，他的精神狀況時好時壞。這起車禍造成男子全身多處擦挫傷，警消獲報前往處理，到場後將他送往埔榮醫院急救，目前男子於醫院昏睡中，待其明日醒來後，再了解為何會有脫序行為。

另外，留言處網友表示於國姓二號隧道內發生擦撞，疑是該部車輛。國道7隊表示，正透過行車紀錄器調查2起車禍是否有相關聯。

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