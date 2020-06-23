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社會 社會焦點 保障人權

指揮交通遭「磚頭狂毆」噴血倒地！桃園「義交」遭開罰…原因曝光了

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記者柯振中／綜合報導

桃園市中壢區一名林姓男子21日在工地前指揮交通，與47歲吳姓男子發生口角，慘遭磚頭猛砸，當場血流如注，倒地哀嚎，頭部出現8公分及10公分的撕裂傷。事後，吳姓男子主動到案說明，而林男也被依照《道路交通條例》開罰。

吳男21日下午4點30分騎車行經中壢區永福路，疑似不滿被林姓指揮員阻擋，雙方發生口角，吳男拿起磚頭，作勢威脅林男，隨後準備騎車離去。沒想到，看見林男拿手機錄影，吳男再度氣炸，把車停在一旁，丟下安全帽，抄起磚頭就往林男頭上砸，連續砸了7、8下，導致林男倒地噴血。

吳男砸完人，被一旁民眾勸阻，看見林男倒地的狼狽模樣，還露出笑容，不斷向對方挑釁「你再拍照啊」，隨後騎車離去。警方到場時，吳男已經不見蹤影，因此擴大調閱監視器，掌握吳男行蹤，吳男不久後主動到案說明。

▼吳男抄起磚頭，助跑衝向林男，隨後猛砸。（圖／翻攝臉書「路安專案」）

▲▼桃園義交遭到男騎士持磚砸頭。（圖／翻攝臉書「路安專案」）

林男的妻子見丈夫頭上的傷痕，忍不住在鏡頭前崩潰，丈夫熱愛工作，只是想維護行車安全，「我希望先生是最後一個受害者…我不希望再有這樣事情發生。」

警方調查後指出，林男是工地的員工，卻穿著義交的衣服，在工地外面指揮交通，將依照《道路交通條例》開罰，全案仍在進一步偵辦當中。

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