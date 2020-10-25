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嘉義市重陽節禮金禮品發放　黃敏惠親訪百歲人瑞

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▲▼ 嘉義市109年度百歲人瑞重陽節禮金禮品發放 黃敏惠市長：感謝長輩認真打拼 讓年輕人無後顧之憂 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市重陽禮金與禮品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

重陽節將屆，為表達對人瑞的祝賀與敬意，嘉義市長黃敏惠與市府團隊特別前往百歲人瑞李水火阿公及林黃勸阿嬤的家，贈送金牌、福袋、賀壽壽桃、壽麵、蘋果禮盒、營養禮金 5,000 元及重陽禮金 12,000元、重陽節賀匾等禮品；另代贈衛福部贈送之金牌、總統府特頒之敬老狀共十樣，代表十全十美。凡滿百歲起嘉義市每月發放5000元之營養禮金為人瑞補充營養。

黃敏惠表示，感謝長輩是那麼認真、打拼，奠定好的基礎，讓年輕人無後顧之憂，能接手繼續打拼；今天來到林黃勸阿嬤的家，她的家族和樂、幸福，手上的美麗的錢包，是阿嬤做的，要送給我，讓我覺得很開心；她從90歲開始畫畫，看到美麗的圖片，就會去畫，如她畫出她沒有去過的總統府，在她人生當中，她的每一幅畫都是最美麗的；她看到好的句子，就抄錄下來，如「有錢可以買書，但是買不到智慧。」這就是她的人生哲理，就是不斷自我充實，她也喜歡活動，越活動，人生就越快樂，如畫畫、寫字、針織及接龍，非常的快樂。

▲▼ 嘉義市109年度百歲人瑞重陽節禮金禮品發放 黃敏惠市長：感謝長輩認真打拼 讓年輕人無後顧之憂 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠與大家一起看照片 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠說，也特別感謝嘉義知名相片沖洗業者陸海鎮，為人瑞拍攝及製作精美相片書，為每一位百歲人瑞與家族拍出最美麗的定格。

李水火阿公民國8年12月11日生於嘉義市東南陲「角仔寮」（今頂寮里）的農家，物欲低、勤儉持家，是他的生活態度也是長壽秘訣。他不挑食，每餐只吃七分飽。阿公說，人生有酸甜苦辣鹹，但他偏愛「酸」與「甜」，酸味強筋骨，甜食益身心，令其心情愉悅，因此他吃湯麵、米粉等，一定添加大量的醋，還佐韓式泡菜。

他日出而作，日落而息，最常的運動是騎腳踏車，他心愛的腳力菊鷹牌，陪他將近一世紀，直到他 95 歲時才得以退休歇息。他衣束整潔，至今仍每天自行盥洗更衣、摺疊被褥，連刮鬍子及剪指甲，也從不假手他人。這四代同堂的幸福一家人，曾孫輩已有念研究所，另多名也在大學或高中就讀，每逢假日，家人相聚，輪番噓寒問暖、逗他開心，享受天倫之樂；特別的是，李水火阿公所住的安寮里12鄰就有3位人瑞，充滿福氣。

林黃勸阿嬤，民國8年12月1日生於今民族路近融和街的一戶農家。阿嬤說「小時候吃苦不算苦，年輕時吃苦算吃補」，她成長的年代，就是物資缺乏的戰亂時代，造就她勤勞樸實、惜福愛物的人生觀。直到百歲高齡，她還會搭乘兒、媳的車一起去買菜，回來自己烹調幾盤紅燒豆腐、紅肉和嫩煮青菜。阿嬤「動靜雙習、文武兼修」，動的方面，她保持每日清晨四時餘起床的習慣，勤練氣功、外丹功，長保身體柔軟度；靜的方面，她臨池研墨，摹帖練字，專攻楷書，兼習丹青水墨、山水彩畫。逾十年的書畫作品，多達百幅以上，兒媳幫她舉辦畫展，她也樂於多次出席義賣會，所賣出書畫作品、刺繡作品、荷包作品之所得，全部捐給慈善機構。

▲▼ 嘉義市109年度百歲人瑞重陽節禮金禮品發放 黃敏惠市長：感謝長輩認真打拼 讓年輕人無後顧之憂 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長致贈林黃勸阿嬤禮金及禮品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市歷年來推動健康暨高齡友善城市不遺餘力，除了成為全國首推高齡友善城市示範城市，更致力推動世界衛生組織(WHO)高齡友善城市八大面向，包含住宅、通訊與資訊、交通運輸、無障礙與安全的公共空間、工作與志願服務、社會參與、社區及健康服務、敬老與社會融入等，期以建構適合嘉義市民居住的理想健康暨高齡友善城市。

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