6縣市旅行業者踩線！嘉市評選50家優良餐廳「打群架」推廣

▲旅行社業者踩線嘉義團客餐廳。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

儘管國際新冠肺炎疫情仍然嚴峻，台灣疫情持續平穩掌控，嘉義市長黃敏惠把握機會拚經濟，邀請6縣市旅行社業者抵嘉踩線，推薦嘉義市著名團餐美食，向全省國旅業者喊話「旅遊用餐首選嘉義市」，不僅吃得安心，還兼具在地特色，同時也能玩得盡興，享受心靈及味蕾上的雙重滿足。

▲旅行社業者踩線嘉義團客餐廳。（圖／嘉義市政府提供）

受新冠肺炎影響，嘉義市各行各業皆受到衝擊，尤以餐飲業影響最甚。嘉義市長黃敏惠響應中央制定安心飲食政策，挑選經食安認證的優質團客餐廳，推出安心消費推廣活動，只要可提供40人以上團體安心用餐、兼具在地特色與發展潛力的優質團客餐廳，就可以搭配嘉義市政府整體行銷，透過「打群架」的推廣方式，吸引各地旅客到嘉義市旅遊，並體驗特色美食的好滋味。

▲嘉義市推美術館為團客必遊景點。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府建設處表示，美食一直是旅程中必要的幸福條件，嘉義市盤點市區內可提供40人以上的用餐空間，符合食品衛生管理規範，並取得食安認證的餐飲業者，製作專屬電子宣傳型錄，向國人推薦必吃餐點。目前已評選出50家餐廳，正進行電子刊物的製作，未來民眾就可以按圖索驥，選擇符合自己需求的餐廳。

嘉義市政府第一波邀請旅行社業者來自宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、台中市6縣市的國旅業者代表，走訪嘉義市立美術館、百年嘉義公園、昭和J十八、以及北香湖公園的光織影舞活動，第二天則轉往北門車站週邊景點，包括日式古蹟北門驛、宛如繪本童趣世界的沉睡森林、展現林業文化與歷史的阿里山森林鐵路車庫園區、全台最大日式建築群、也是第一個森林文創的檜意森活村、唯一監獄主體景點的國定古蹟獄政博物館。