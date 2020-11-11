于北辰打臉吳斯懷：川普任期內台灣安全　72天後要建軍備戰

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

美國民主黨候選人拜登勝選，多數國家領導人發文祝賀，也有部分國家像中國大陸、俄羅斯未表態。美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普任期還有72天，此時若祝賀拜登，恐怕招來川普的報復。對此，退將于北辰表示，台灣現在是空前安全。

國民黨立委吳斯懷認為，川普的困獸之鬥，會不會動用軍隊，對內鎮壓暴動、對外挑起局部戰爭，和艾思博去留有直接關聯，這才是台灣真正的隱憂，台灣面對美國國內至少動盪兩個多月的變局，美中可能擦槍走火機率升高，中共目前遲遲不發祝賀電文，就是在靜觀其變，但中共的戰略忍耐能堅持到什麼程度，很難判斷，國安高層一定要審慎評估，做出穩當決策，確保美中平衡，別再隨意放話，一旦美中引發爭端，倒楣的一定是台灣。

于北辰表示，最危險時刻是在11月3日，就是美國大選前，任何舉動可能牽動大選結果，現在不一樣，沒人料到7000多萬票對7000多萬票，都是零點幾的差距，想翻盤這狀況的就是川普，川普覺得做了4年、這麼努力，怎麼就輸掉，當然不甘願，如何獲得另外那7000多萬人的支持？就是在境外被人家欺負，所謂四維國土的軍隊被人家欺負，哪怕是一架戰機、軍艦或小小的反潛機，若共軍笨到跟美軍擦撞、衝突，川普不就撿到槍？

于北辰指出，中共忍了這麼久，就等這一刻，何不等完這72天？有人說選舉完共機還來，「它當然不能停啊！它一停掉內宣不就垮了」，所以要慢慢減少力道，但一定離美軍、離國軍遠遠的，所以這72天反而是平靜的，大家不用那麼緊張，但72天之後大家要建軍備戰了。