勇鷹高教機增加試飛時間　可望再爭取下午時段

▲勇鷹高教機於台中清泉崗基地執行試飛。（圖／國防部提供）

文／中央社

立委關注勇鷹新式高教機試飛時間，空軍參謀長黃志偉今天表示，除原有上午時段，已跟民航局協調，在中午於民航管制空域增加60到70分鐘的試飛時間，將持續協調，希望增加下午時段。國軍委託漢翔研發製造66架勇鷹新式高教機，預計115年交機。

媒體報導指出，勇鷹原受限於空域及航空器排程，每天僅有70分鐘試飛時間。國防部長嚴德發日前表示，會協助漢翔與民航局協調，爭取增加試飛時間 。

立法院外交及國防委員會今天審查軍人撫卹條例部分條文修正草案，邀請國防部副部長張哲平列席備詢。 民進黨立委何志偉詢問勇鷹新式高教機試飛時間協調的後續進展。張哲平表示，已與民航局協調增加空域使用時間，也就是中午時段在民航管制空域試飛。

列席的黃志偉指出，現在增加中午60到70分鐘時間試飛，已開始執行，同時也會持續跟民航局協調，爭取下午時段的試飛時間，有信心可以爭取得到。

勇鷹高教機未來將取代F-5部隊訓練機任務，國防部指出，全案規劃106年至117年執行，首架勇鷹機已在去年9月出廠，並於今年6月完成首飛，目前正執行量產前飛測任務，預劃110年11月及12月各量產1架，115年6月前完成66架交機。