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自媒體爆轟20「完成試飛」　官方未證實...網質疑：假消息？

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▲ 大陸軍迷繪製轟-20想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲ 大陸軍迷繪製轟-20想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）

實習記者羅明輝／綜合報導

大陸軍武自媒體近日透露，解放軍遠程轟炸機「轟-20」（H-20）在9日上午進行試飛，並於1小時後安全落地，完成任務。不過由於試飛地點、詳細任務內容等相關資訊都未公開，加上當局及其他媒體也沒有做出任何相關回應，令不少網友紛紛質疑消息的真實性。

「戰略問題研究專家」頭條號撰文提到，轟-20轟炸機於9日上午9點50分首飛成功，並在11點安全落地，整個任務圓滿完成，「標誌著我國三位一體打擊能力得到進一步提升。」

▲ 自媒體透露解放軍遠程轟炸機「轟20」完成試飛。（圖／翻攝自「戰略問題研究專家」頭條號）

由於這篇文章除了透露「轟-20完成試飛」外，其他資訊都沒有提到，軍方也並未做出回應，再加上有眼尖的軍事迷發現內文附上的構造圖其實是「轟-6P」而非「轟-20」，因此不少人紛紛留言質疑「轟-20完成試飛」可能根本就是假消息。

據了解，轟-20可能採用4台渦扇-18渦扇發動機的亞音速飛翼式隱身佈局，進氣道與排氣道均採用曲面的降低反的結構，且均位於機體上部，以減少紅外和雷達反射截面，大量使用新型複合材料的蒙皮與部件，貼片式有源分佈式雷達系統與機體融為一體。

轟-20最大航程可達12200公里，如果進行一次空中加油，則可延長到18000公里，再結合射程為2500公里的長劍-20巡航導彈，幾乎可以打擊大部分全球目標。

轟-20計劃於今年交付，不過由於目前新冠肺炎疫情仍未趨緩，當局認為這個時點公開新戰機，或許將產生不良影響，導致區域緊張升高。也有消息指出，一旦疫情獲得有效控制，轟-20有望在11月的珠海航展中首度亮相。

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