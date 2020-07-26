陸大型國產兩棲飛機「鯤龍AG600 」海上首飛成功　可飛天又入海

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實習記者周依儒／綜合報導

中國大陸自主研製的大型滅火、水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍AG600」於本（7）月26日上午實施海上首飛，這是「鯤龍AG600」繼2017年首次路上首飛、2018年水上首飛後的第三次首飛。大陸官媒也指出，「鯤龍AG600」成功海上首飛也為下一步飛機進行海上科研試飛及飛機相關性能驗證奠定了基礎。

綜合陸媒報導，「鯤龍AG600」首飛過程順暢精彩，機長趙生、副駕駛劉汝欽、機械師魏鵬和監控觀察員焦連曜組成首飛機組，上午9點28分從山東日兆山字河機場滑行起飛，飛行28分鐘後順利抵達山東青島團島附近海域。「鯤龍AG600」也在10點14分展開水上一系列的水上試飛項目，並於10點49分順利返回降落在山字河機場，成功完成首次海上試飛任務。

▲鯤龍AG600。（圖／翻攝自微博）



「鯤龍AG600」是中國為滿足林滅火和水上救援需要，首次自主研製的大型特種用途民用飛機，要求航程遠、續航時間長，可在水源與火場之間多次往返投水滅火，一次最多汲水12噸。

值得注意的是，「鯤龍AG600」在執行水面救援行動時，最多可一次性救護50名遇險人員，因此若未來可以成功在海面上進行工作，將有望在中國沿海城市，投入中遠海水上救援，亦可能與中國海警協作，肩負巡查任務。