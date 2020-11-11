促轉會：政治監控直到2000年首次政黨輪替前才結束

▲促轉會主委楊翠。（資料照／記者李毓康攝）



文／中央社

促轉會今天舉行政治檔案徵集成果與研究初探發表會，促轉會研究員陳昱齊指出，國家對家屬的監控不因解嚴停止，甚至有個案顯示，監控持續到2000年，也就是第一次政黨輪替前才結束，至於具體原因仍要進一步調查。

促進轉型正義委員會上午舉辦「政治檔案徵集成果與研究初探發表會」，說明警政署檔案的重要性、情治系統對於被監控當事人產生的影響以及家屬分享。

促轉會主委楊翠致詞表示，檔案管理局在2018年促轉條例通過後啟動第6波檔案徵集、成果斐然，在檔管局與國家安全局、法務部調查局、內政部警政署、國防部等33個機關合作下，共清查出13.7萬筆檔案，其中警政署主管的前台灣省警務處檔案的檔案共約7.7萬案；而第6波徵集到的檔案數量，幾乎是前5波的10倍之多。

促轉會研究員陳昱齊表示，這批檔案是過去警政署進行保防工作所留下的檔案，當年這些受監控民眾對當年政府來說有「特殊分子」的定義，其中又包括新生分子（出獄後的政治犯）、自首分子、附匪登記分子、特殊家屬。

陳昱齊解釋，特殊家屬的人數比前面三者人數還多，而這些特殊家屬的特殊之處在於「他們根本沒做特殊的事情」，只因為他們是前述三者的家人。

陳昱齊指出，有不少家屬因家人、前輩涉案，或遭槍決，也連帶成警政系統查考對象，考管機關以警務處、調查局、警總、總政治作戰部及國民黨中六組為主，對象滿18歲就列入監控，甚至長達36年之久。

陳昱齊表示，國家對家屬的監控不因解嚴停止，也沒有因刑法100條修正停止，更沒有因解除動員戡亂而停止。甚至有個案顯示，監控持續到西元2000年，也就是第一次政黨輪替前才結束，至於具體的原因仍要進一步調查。

中研院台灣史研究所博士後研究員蘇慶軒以「監控怎麼做」為題簡報，並以現任監察院長陳菊為例，說明當年如何監控。

蘇慶軒指出，西元1978年6月16日凌晨，台北市警員以戶口臨檢的名義，進入陳菊位在青田街住所後，在她臥房書桌下發現一個可疑的塑膠袋，要求陳菊攜至客廳自行打開受檢。

蘇慶軒表示，由於雷震是當年威權統治當局目標，警總也執行「田雨專案」，因此決議搜索陳菊住所，並對台北市警局分派任務，由其假借戶口臨檢的名義進入搜索，搜索的目的就是塑膠袋中的文件。

蘇慶軒說，接受一整夜的搜索與調查後的陳菊，6月16日上午7時離家。無法掌握陳菊行蹤的情治機關，一方面向總統蔣經國提出搜查經過、偵辦方向等報告，另一方面因「警總實施跟蹤被陳女兔脫」而成立「青谷專案」普遍密查。

蘇慶軒表示，西元1978年6月23日下午由警總彰化調查站會同彰化縣警察局保防室將陳菊約談到案，經過數日偵訊，陳菊於7月6日因父親作保得以保釋，一直到24日才真正獲釋，但情治機關對於陳菊的監控仍然持續，而「青谷專案」便成為陳菊因美麗島事件入獄前的重要基礎資料。