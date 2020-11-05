促轉會點名移除威權象徵　馮世寬：蔣公銅像不可隨便更動

▲先總統蔣公銅像。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

針對前總統蔣中正銅像等威權象徵處理進度，促轉會主委楊翠日前指出，扣除國防部、退輔會及教育部，中央行政機關目前已有近7成清除比例。對此，退輔會主委馮世寬5日表示，蔣公銅像都是精神留下來的，再加上現在都已經是古蹟，不可以隨便更動，「我對他們的這種做法非常不贊成」。

馮世寬5日上午赴立法院外交及國防委員會，就「110年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分」進行報告，並備質詢。

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨立委溫玉霞質詢時指出，日前促進轉型正義委員會點名，有幾個部會必須去除威權象徵，其中國防部有260處、執行率為0％；教育部有155處、執行率為3％；退輔會則有66處、執行率為2％，詢問馮世寬心裡是否感到壓力。

馮世寬表示，今天不論是什麼黨派，他都要很坦誠地講，這些蔣公銅像都是精神留下來的，再加上現在都是古蹟，不可以隨便更動，他同意促轉會可以在銅像前放一個牌子，說明這是原來的威權象徵，退輔會都沒有意見，「但是你要把它移走，我個人就有意見」。

馮世寬說，他身為政務官，自己不能說反對這個政策，但其中必須將政黨理由表述出來，退輔會與國防部的立場完全一致，就是絕對不可以隨便挖走、打破。

溫玉霞提到，國防部長嚴德發先前曾在立法院表態，先總統蔣公對國軍而言是國民革命軍之父，考量到歷史因素，國防部不會移動蔣公銅像，她認為嚴德發的回答很好。

對此，馮世寬則說，「我覺得假如他是回答的一百分，我今天也是一百分」，今天大家都將這件事情誤解了，僅強調蔣公銅像是威權的象徵，卻沒有將其對國家的貢獻表現出來，「我也沒有要求去膜拜或做任何儀式」，他堅持銅像不可以隨便搬走、挖走或打破。

溫玉霞強調，促轉會不能因為有政治意識存在，就否定蔣公過去的奉獻，馮世寬也表示，他對於對促轉會的這種做法非常不贊成，「不是因為你把我激出來講這個話，這是我心裡面的話」。

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