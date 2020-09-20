進政大封存國民黨檔案　江啟臣批促轉會成民進黨「新警總」

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

促轉會18日進入政大「封存」國民黨託管的台灣省黨部文件資料，國民黨主席江啟臣20日在臉書發文批評，促轉會完全無視程序正義是「威權復辟」，不只違反了最基本的程序正義，更破壞了憲法保障的大學自治，促轉會已不只是「新東廠」，更是民進黨的「新警總」。

江啟臣指出，國民黨將黨史檔案委託政大進行整理與數位化，未來完成後，除讓各界可以公開查詢閱覽，更能便利學術研究，幫助還原歷史真相。然而，促轉會強行進入校園「封存」檔案，阻礙數位化進程，是國民黨「假公開」，還是促轉會「真威權」，企圖先封存資料，再來選擇性公布史料，進行政治鬥爭？

江啟臣表示，促轉會兩次發文要求政大將資料運送至促轉會，否則將視為規避或拒絕、妨礙調查，不從就要依法開罰，充滿威逼恐嚇的氣息。政大函覆時即表示，促轉會隨時可至政大查閱，也會配合促轉會查詢需要，促轉會何有「封存」之必要？

江啟臣表示，「封存」是限制所有人使用權利的強制處分，促轉會刻意用「協商」方式，迫使政大配合，這是「假協調」、「真威逼」。刻意不以正式行政處分為之，是試圖規避法律規定，更會讓當事人喪失救濟機會，完全無視程序正義，這到底是「轉型正義」還是「威權復辟」？

江啟臣質疑，在未經審定為政治檔案的情形下，促轉會就可以逕自決定封存資料，是否表示促轉會可以任意四處封存其他人所擁有的資料，這不是在侵害人民財產權嗎？促轉會用「懷疑國民黨意圖將重要檔案隱匿入校園」之理由進入政大封存資料，不只是在抹黑國民黨，更有「影射」政大協助國民黨隱匿資料之嫌，是嚴重踐踏憲法保障的大學自治。

江啟臣痛批，這次促轉會不只違反了最基本的程序正義，更破壞了憲法保障的大學自治，促轉會已不只是「新東廠」，更是民進黨的「新警總」！促進轉型正義條例第一條，「為促進轉型正義及落實自由民主憲政秩序，特制定本法」，請問促轉會的委員們是忘記還是害怕想起？

▲江啟臣批評促轉會強行封存、進入校園。（圖／翻攝自江啟臣臉書）