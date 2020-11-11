新冠疫苗將進第二臨床試驗　「登記平台」公開招募2萬名受試者

記者嚴云岑／台北報導

國內3家藥廠新冠疫苗第一期臨床試驗均在進行中，衛福部因應防疫需求，今（11）日宣佈「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」正式上線，讓有意參與臨床試驗的民眾上網登記，志願者徵求將至11月30日截止，希望登記人數可達2萬人以上，以期儘早達到國產疫苗國用目標。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國產疫苗第一期臨床試驗陸續完成，接下來要進到第二期臨床試驗，需要的人數較多，因此公開徵求受試者。

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食藥署長吳秀梅表示，每家藥廠需要的受試者約3500位，民眾如有意願參與國內COVID-19疫苗臨床試驗，可至平台於詳讀臨床試驗個人意向書內容後，再決定是否登記，但登記不代表一定會被選中，還是要看廠商選擇。不過，若受監護宣告或輔助宣告者，都不符合登記對象。

該平台將依個人資料保護法相關規定，蒐集、處理及利用民眾個人資料。後續可能有疫苗研發廠商或試驗機構依民眾提交資訊，主動聯繫詢問是否有意願參加COVID-19疫苗臨床試驗事宜，屆時民眾仍保有是否參與的決定權。

陳時中也補充，會公開招募受試者是希望減少一、二期的招募空窗期，讓臨床試驗進行得更迅速，但所有臨床試驗都以安全為最高考量，不會說因為速度快忽略到安全。

▲▼新冠肺炎疫苗受試登記平台。（圖／指揮中心提供）

▲▼新冠肺炎疫苗受試登記平台。（圖／指揮中心提供）