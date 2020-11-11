清朝護照霸氣寫「不要為難」27字！人民用起來只感覺「好心酸」

▲清朝護照款式多樣，體積是現在護照的好幾倍大。（圖／翻攝百度百科，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

清朝末年，大量華人前往海外求學、打工，清政府為此發放了「遊歷護照」與「華工護照」，值得注意的是，清政府當時為了國民不受外國刁難，還特別在護照上寫了「持護照過境時，請立即查驗放行，按照約定給予保護，不要為難阻滯」27字。

清朝第一本護照誕生於1689年，為清政府發放的「信函式集體護照」，以文字描述出境國民的身份資訊，並一直使用至1839年。清政府1840年起開始授權外國領事館、海關可為國民發放各種形式的護照，這也是「單人單紙」護照的雛形。

清朝末年，大量華人前往海外求學、打工，清政府也發放了非常多的護照，其中又以「遊歷護照」及「華工護照」為大宗，而為了令各國政府不刁難國民，光緒年間的清朝護照還特別寫上了「持護照過境時，請立即查驗放行，按照約定給予保護，不要為難阻滯。」27字。

護照上的27字從今日看來語氣相當強硬，但當時的清政府其實已在多場戰爭中敗給各國列強，國力非常貧弱，即使護照寫上「霸氣27字」，也很難保障國民不被刁難。

此外，由於當時的護照幾乎都沒有照片，為了證明持有人的身份，使用相當多的文字來形容持有人的外貌、年齡等特徵，這也導致護照的面積非常巨大，例如1899年，清駐美公使伍廷芳曾給一名外交翻譯官簽發了一份護照，該護照長87公分，寬56公分，大小接近一張報紙，與現今能放入口袋的護照有很大的差別。