拜登經貿交接團隊名單出爐！ 「進步派+工會」影響力大

▲美國民主黨籍總統當選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國總統當選人拜登今天欽點財經、貿易和銀行監管專家進入交接團隊，成員包括民主黨核心黨員到進步派人士，反映民主黨內對如何解決財富不均和氣候變遷等經濟議題仍有歧見。

拜登（Joe Biden）今天透過聲明宣布交接團隊成員，除了經貿團隊，也宣布了環保與運輸團隊成員名單。聲明表示，這份名單的宣布「反映了未來政府的價值和優先要務」。

團隊將與即將卸任的川普政府合作，以平順移交政權，部分成員或許會進入政府，但不代表被列入名單者就一定會是未來政府官員。

經濟、財政部、聯準會

經濟方面的專家，從歐巴馬政府時代官員，到主張美國政府應該做更多事減少不平等的新崛起聲音都有。

比方說，被列入財政部團隊的巴拉達蘭（Mehrsa Baradaran）就主張聯準會（Fed）應該扮演更積極的角色，鼓勵每個家庭開立銀行帳戶，以確保能進入金融系統。

這份名單反映出工會的影響力，或許顯示將來拜登政府會運用聯邦款項，透過有目標的投資來刺激經濟成長。

麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）的強生（Simon Johnson）也被列入財政部團隊中，他主張美國核心問題就是缺乏對基礎研究的投資，暗示會資助中型城市的研究機構。

名列財政部團隊的另一人是南西．李（Nancy Lee），在永續發展金融以及私人金融角色方面著作豐富。

KeyBank NA主管葛瑞夫茲（Don Graves）則獲指派負責評估更廣泛的經濟機構，他是名單上少數的銀行家，2017年加入KeyBank前，曾在歐巴馬政府擔任拜登的國內與經濟政策負責人。

貿易

被指派進入美國貿易代表署（U.S. Trade Representative's office）的專家包括勞聯產聯（AFL-CIO, 美國勞工聯合會產業工會聯合會）領袖葛林（Julie Greene），以及勞聯產聯前貿易主管德雷克（Celeste Drake）。

德雷克曾在川普重新協商北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement, NAFTA）時，對貿易代表署提出建言。團隊領袖米勒（Jason Miller）則曾任職歐巴馬時代的白宮經濟會議（White House Economic Council）。

此外，美國製造業聯盟（Alliance for American Manufacturing）聯邦事務主管奧爾森（Riley Ohlson）及羅斯福研究所（Roosevelt Institute）學者塔克（Todd Tucker），也在名單之中。

銀行監管

銀行和市場監管團隊的重要顧問包括隊長詹斯勒（Gary Gensler），他在2009至2014年擔任美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission, CFTC）主席，2009年金融危機之後，也曾協助監督重要改革。

另一位成員葛林（Andy Green）則來自自由派智庫「美國進步中心」（Center for American Progress），他是備受敬重的監管專家。

環境、運輸

拜登環境保護署（Environmental Protection Agency）和運輸部（Transportation Department）的交接團隊，則包括曾在歐巴馬時代政府機關任職的成員。環保署團隊隊長席姆斯（Patrice Simms）是環保團體「地球正義」（Earthjustice）的環境律師，曾針對川普政府提出超過100項訴訟。

運輸部團隊則由華盛頓（Phillip Washington）領軍，他是洛杉磯大都會交通運輸局（Metropolitan Transportation Authority）執行長。

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