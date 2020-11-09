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第一夫人也看不下去了！　CNN：梅蘭妮亞已勸川普承認敗選

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▲▼梅蘭妮亞2日染疫後，首度在公開場合現身。（圖／達志影像／美聯社）

▲據悉，梅蘭妮亞已勸告川普總統承認敗選，優雅地離開。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國媒體普遍認為拜登已贏得本屆選舉。據悉，就連川普的核心幕僚都認為，川普應該接受他在本屆選舉中的敗績，以漂亮的姿態下臺。不過川普似乎並不接受這樣的結果，頻頻在推特放話，暗示本次的選舉結果並不合法。

據CNN報導，知情人士透露，儘管第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）並未公開對選舉發表評論，但她已在私下加入核心幕僚的陣線，建議川普是時候該接受失敗的結果了。

美國廣播公司（ABC）的政治記者卡爾（Jonathan Karl）也承認了這個消息。他表示，他在一次的現場採訪中被告知，第一夫人曾就如何讓川普體面退場、離開白宮而進行過對談。

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