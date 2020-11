第一夫人也看不下去了！　CNN：梅蘭妮亞已勸川普承認敗選

▲據悉,梅蘭妮亞已勸告川普總統承認敗選,優雅地離開。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

美國媒體普遍認為拜登已贏得本屆選舉。據悉,就連川普的核心幕僚都認為,川普應該接受他在本屆選舉中的敗績,以漂亮的姿態下臺。不過川普似乎並不接受這樣的結果,頻頻在推特放話,暗示本次的選舉結果並不合法。

據CNN報導,知情人士透露,儘管第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)並未公開對選舉發表評論,但她已在私下加入核心幕僚的陣線,建議川普是時候該接受失敗的結果了。

.@jonkarl: “Virtually everybody in the president’s inner circle ... are fully aware that this is over. There have been conversations, conversations that I am told include the first lady about how to convince him to make a graceful exit.” https://t.co/sPlwnHbr7y pic.twitter.com/ErQQvmH8m4