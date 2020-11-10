梵高增強中最快明轉中颱　外圍水氣北上「全台有雨」時間曝

▲本周是西部最容易遇到下雨的一周，因南方熱帶系統活躍及副熱帶高壓退散，水氣更容易抵達台灣。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

記者賴文萱／台北報導

梵高颱風逐漸靠近菲律賓，氣象局預估明天有機會增強為中度颱風，雖然不直接影響台灣，但中高層水氣可能飄送到台灣上空。天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」分析，梵高周四至六在菲律賓～南海活動期間，外圍水氣將飄向台灣，到時候全台灣都有下雨機會，尤其北部、東部、南部雨水較多。

台灣颱風論壇指出，本周是西部最容易遇到下雨的一周，歸功於南方熱帶系統活躍及副熱帶高壓退散，讓水氣更容易抵達台灣。隨著艾陶颱風進入越南，輸送到台灣的水氣逐漸減少，今天各地以陰天為主，偶爾飄飄雨，下雨時較為濕冷，其餘時間涼爽舒適。

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▲梵高周四至六在菲律賓～南海活動期間，外圍水氣將飄向台灣，到時候全台灣都有下雨機會。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另一個梵高颱風正逐漸靠近菲律賓，周四穿越後進入南海，繼續往越南中部前進，對台灣沒有直接影響。登陸菲律賓前有望達中度颱風，穿越菲律賓時略為減弱，進入南海重新增強。

當梵高周四至六在菲律賓～南海活動期間，外圍水氣將飄向台灣，到時候全台灣都有下雨機會，尤其北部、東部、南部雨水較多，至於實際降雨狀況還要持續追蹤。

▲梵高颱風明天有機會增強為中颱。（圖／中央氣象局）

氣象預報員林定宜表示，艾陶颱風持續朝越南方向移動，預估明天將登陸，對台灣無直接影響。但近日中高層水氣輸送到台灣上空，造成中南部有局部短暫雨。

▲梵高颱風中高層水氣可能輸送到台灣上空，以周五水氣最多。（圖／中央氣象局）

另外，氣象局預估梵高明天有機會增強成中度颱風，周五之前，中高層水氣也可能輸送到台灣上空，以周五水氣最多，除了北部、東半部有短暫雨，中南部山區也會有短暫降雨。

溫度方面，周三清晨之前都是東北季風影響，今晚到明晨各地低溫18-21度，周三白天後到周六為東北風影響天氣，仍比較濕涼。周日起東北風減弱，水氣也會減少，風向轉偏東風，各地溫度又會略回升。

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