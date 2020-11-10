今「全台有雨」清晨16.3度　梵高可能轉中颱周三起甩雨3天

▲目前西北太平洋上有兩個颱風，分別是梵高和艾陶。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員王品翔今天（10日）表示，輕度颱風「梵高」有機會增強成中度颱風，週三至周五有些水氣會被帶上來，東北部要注意局部較大雨勢。

氣象局今晨持續對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，澎湖及恆春半島易有9至11級強陣風，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

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氣象局也發布「長浪即時訊息」，今、周三東半部（含綠島、蘭嶼）沿海地區有長浪發生的機率，9日23時宜蘭蘇澳觀測到浪高2米左右的長浪，請注意。

▼今全台都有降雨機率。（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風影響，桃園以北、東北部有局部較大雨勢發生機率，其他地區雲多偶有短暫雨。氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的16.3度。

王品翔說，周三至周六東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，桃園以北及東北部地區有短暫雨，花東地區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲；其中周三至周五，因有些梵高颱風水氣被帶上來，東北部有局部較大雨勢。他表示，周日、下周一東北風減弱，改吹偏東風，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局觀測，輕颱梵高今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1420公里海面。王品翔分析，它將以偏西北轉西跨越呂宋島，2、3天後進入南海，強度可能達中颱。

▼梵高將跨越呂宋島進入南海，周三起部分水氣影響台灣。（圖／氣象局）

▼艾陶將登陸越南。（圖／氣象局）