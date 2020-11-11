繼火鍋店後⋯家樂福宣布開無人商店了　加碼推紅利點數美食街也能折

▲家樂福成立無人商店。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼賣場搬進火鍋店後，家樂福也宣布要開無人商店了，鎖定逾500人規模的企業公司合作，只要是家樂福會員就能輕鬆用APP條碼進入商店，購買早餐咖啡、零食飲料或是部分生鮮冷凍食品，且駐點位置就在辦公大樓內，提供上班族更便利選擇，目前已於內部、某金融公司試辦，反應極好，預計明年前進各大企業。另業者也透露賣場消費累積的紅利點數，預計明年擴大至美食街、商店街都能折抵，婆媽們可要好好筆記。

▲家樂福無人商店賣熟食零食、部分生鮮。



▲只要是家樂福會員就可使用APP條碼進入無人商店。



家樂福昨（10）日舉辦關懷友善石虎環境保育」農作產地體驗之旅，台灣區總經理王俊超也出席參加，會後大方透露明年將會做許多新嘗試，其中，就是在大企業公司開無人商店，選定超過500位員工的企業內部，只要員工下載家樂福APP成為會員，就可直接刷條碼進入無人商店，並使用家樂福錢包進行自助結帳，也可使用其他電子支付工具付費。

無人商店坪數不大約10坪左右，販售熟食咖啡、部分零食生鮮等，也會搶攻團購商機，在企業成立LINE群組提供上班族團購，只要商品到貨就會直接在群組通知「貨到囉，請自取」，接著到無人商店取貨即可，便利性大大增加，目前無人商店只在家樂福內部以及某金融公司試辦，預計明年才會正式和各大企業合作。

▲家樂福台灣區總經理王俊超。

另，王俊超也指出明年預計也將成立複合式商城，將美食街、商店街獨立拉出，不再有賣場，並以代管形式來經營商場，且於賣場消費累積的紅利點數，明年也將擴大至美食街、商店街都能使用折抵，使用300點就能折抵1元，不管是買衣服、吃美食通通可以折。至於目前併購頂好最新進度，王俊超說仍在等待公平會審查結果。

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