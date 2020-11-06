家樂福「3元爆汁湯包」一吃上癮　他讚皮薄餡多：打趴實體店家！

▲原PO教學，用大同電鍋蒸，約放一杯水量！（圖／翻攝家樂福Carrefour商品•網友真心話）



網搜小組／劉維榛報導

超市賣場推出的「自由品牌商品」，不僅價格實惠，且口感也不輸給餐廳！一名男網友激推，日前買了一款家樂福湯包，皮薄餡多還爆汁，更狂的是，平均一顆只要3元左右，雖然無法跟鼎泰豐相比，但原PO大讚，已經可以打趴不少實體店家了！

一名男網友在臉書公開社團《家樂福Carrefour商品•網友真心話》分享神級美食，是賣場的自有品牌「鮮肉湯包」，他表示，原本是抱著吃起來普通的心態，結果蒸熟後，秒給高度評價，「雖然口味口感無法跟鼎泰豐比，但個人覺得它已經可以打趴不少外面實體店家賣的湯包！」

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實際查詢賣場網站，一包重量810克售價92元，而原PO指出，約有30多顆湯包，若以30顆來算，平均一顆3.1元，CP值爆表。至於口感部分，他銷魂形容「皮很薄、肉餡也算飽滿，口味鹹度適中，湯汁真的不少，湯匙盛著大概也有快半勺，還真的喝得到湯汁！」

▲美味湯包讓人看了流口水！（圖／翻攝家樂福Carrefour商品•網友真心話）



文章曝光後，掀起一票吃貨喊買，「你蒸的好成功」、「用電鍋蒸10分鐘剛剛好，不會膨成像小籠包，皮也不會太軟爛」、「就很像外面的某師傅湯包，熱熱吃還不錯」。有烹煮達人神級吃法，「高麗菜放底部，水放到菜的2/3高度，小籠包放高麗菜上當成水餃吃，流出的湯液，變成現成的高湯」。