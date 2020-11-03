明天11點！家樂福線上開搶「1元Dyson吹風機、Switch Lite主機」

▲家樂福痛快砍價活動明天開搶。（圖／翻攝活動頁面）

記者蕭筠／台北報導

先不要管雙11！家樂福暖身活動搶先開跑，祭出去年首度登場的「瘋狂砍價日」，這次一共有36款商品，最低下殺不到1折，如這台女孩必備的Dyson吹風機，原價上萬元只要1元直接入手，還有任天堂Switch Lite主機同樣也1元就能買到，通通數量限量，明（4）日上午11點準時開搶。

▲▼Switch Lite主機、Dyson吹風機1元就買得到。



搶先在雙11大戰開打之前，家樂福強勢推出痛快瘋狂砍價活動，於10月26至31日讓消費者針對自己喜歡的商品進行砍價，再以最後砍價成為限量搶購售價，最低可砍到1至2折，今年一共有36款人氣商品下殺出售，且優惠價格也搶先曝光。

其中，超吸睛價格非這台Switch Lite主機以及Dyson HD03吹風機 ，竟然通通1元就能買到，另外Switch主機紅藍款也只要3990元、apple airpods充電盒加無線耳機3995元，數量有限，明（4）日上午11點準時於線上開搶。

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