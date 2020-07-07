柯文哲見郭台銘聊「智慧城市」：有在談市政合作怎麼做

▲台北市長柯文哲體驗雙層觀光巴士。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲傳出6月下旬拜會「老戰友」鴻海創辦人郭台銘，雙方就5G發展、醫療健康產業及國內政情交換意見。對此，柯文哲7日上午受訪時證實，兩人見面聊了智慧城市，至於郭台銘是否站台輔選民眾黨高雄市長補選參選人吳益政，柯文哲表示，「沒有去談到這個」。

高雄市長補選，民眾黨徵召親民黨籍議員吳益政參選，近日傳出柯文哲與郭台銘6月下旬曾見面，兩人關係續溫，有望吸納泛藍票源，未來是否能讓郭台銘再次出馬，與柯合體輔選，備受關注。

柯文哲7日出席觀光巴士活動，被問到兩人是否有見面？聊什麼？柯文哲表示，「有，智慧城市一些東西」，他認為台灣一些數位基礎建設還是太差，我問他說你是全世界最大的ICT製造商，問他有沒有想法，有聊到一些東西，對於是否將有市政合作？柯文哲說「有在談說怎麼做啦」。

至於有聊到高雄市長補選嗎？柯文哲表示，「沒有啦，很久啦，已經很早以前了啦。」郭台銘會一起站台輔選？「嗯，你為什麼問這問題？」、「這是沒有，沒有去談到這個」。

而有與郭台銘聊振興經濟嗎？柯文哲認為，捷運已經恢復9成了，只有做國際觀光的旅行社和旅館有傷到，其他目前台北市還正常，但比較麻煩的是，疫情外面還在，這是比較頭痛的地方。

至於現在覺得如果找郭董來會搶到藍軍的票嗎？柯文哲則是沒有回答，表示時間選的不好，應該選下午六點，台北在七、八月推雙層觀光巴士也不容易，應該10月到隔年1月比較容易，比較恰當啦。

對於請陳時中、林佳龍來拉抬北市觀巴有幫助嗎？柯文哲說，多少啦，台灣話說「加減啦」。另外，北市議會下午要到大巨蛋視察，柯文哲表示，「看就看嘛，總是，給他們提供一點意見」，對於何時發建照？柯文哲沒有回應。