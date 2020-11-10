獨家直擊／中壢清秀妹上工2hrs零進帳　警下通牒：見一次罰一次

記者陳以昇／新北報導

24歲清秀短褲妹中壢火車站附近拿泡麵紙碗蹲坐地上乞討，引起各界關切！她大方承認當「乞丐」，目標是要存到500萬元就可以過自己的生活，不過《ETtoday新聞雲》記者10日現場直擊，沈女上乞討2小時，不但沒人給錢，反被警方勸離並帶回派出所，並對她下最後通牒，再有乞討行為將依社維法開罰，旁邊「同業」認為雖會影響他們「收入」，但仍稱讚清秀妹「還會拿泡麵給我」。

▲《ETtoday新聞雲》記者直擊清秀短褲妹乞討2小時零收入 。（圖／記者陳以昇攝）

日前沈女的行乞狀況被民眾拍下，貼到網路臉書社團《爆廢公社1》，桃園市社會局也積極介入，更在《ETtoday新聞雲》獨家披露後，警方大動作進行勸離，但沈女完全不為所動；10日下午1時許，她戴著大盤帽、口罩，大外套，將自己包得緊緊的，拿著泡麵紙碗，再度出現在火車站旁乞討。

▼沈女乞討2小時沒有收入，警方到場勸離 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

《ETtoday新聞雲》記者10日直擊，沈女從下午1時到3時約乞討2小時，但完全沒有人施捨錢給她，但她仍耐心地滑著手機，偶爾看著走過的人群；就在下午3時許，有民眾發現她的蹤跡，向轄區中壢派出所舉報，警方大約20分鐘後，到達火車站，對沈女進行柔性勸離。

沈女見到2名警員，開始面露不悅，最後在警員陪同下返回派出所，期間，社工也接獲通知，到所內勸說，警方最後對她下達最後通牒，若再發現乞討行為，將會依社會秩序維護法第82條處3日以下拘留或新臺幣1萬2千元以下罰鍰。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼旁邊「同業」覺得有影響收入，但仍稱讚清秀妹會分享泡麵 。（圖／記者陳以昇攝）

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