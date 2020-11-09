獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！日討12hrs要做自己　存款目標曝光

▲中壢清秀短褲妹大方承認自己工作就是乞丐，右邊則放著她平常乞討的泡麵碗。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／綜合報導

桃園市中壢火車站日前晚間有民眾發現1名年輕女子獨自提著粉紅色行李箱坐在地上，僅穿著短褲、外套，在寒冷顯得格外引人注目。《ETtoday新聞雲》記者7日獨家訪問到這名24歲沈女，她表示已經在這將近一年多了，且大方承認就是想當「乞丐」，她覺得家裡很窮，加上在家悶悶的，才會動心起念當乞丐，目標是存到500萬。

有網友在臉書《報廢公社1》PO文指稱，一名年輕長髮女子提著粉紅色行李箱，僅穿著短褲、外套，獨自一人枯坐在站外角落，面前還擺著一個泡麵紙碗，因之前台南才發生女大生擄殺案，網友擔心發生意外，隨即拍下照片報警；還有網友形容，女子神情看似哀傷不發一語，旁邊還有一個粉色行李箱，讓人好奇不已；不少當地人則透露，曾在車站前速食店、超商前看過她在乞討，但頭髮還有挑染，不過白淨清秀，已在附近乞討有一段時間。

低收戶高二休學 沒工作乾脆做乞丐

沈女向《ETtoday新聞雲》記者娓娓道來家裡是低收入戶，自己國中畢業考上桃園某私立高中就讀美容美髮科，她覺得購買學習上的一些材料實在太貴，那時候爸爸生病無法工作，媽媽當會計收入才2萬元，家裡經濟真的不是很好，於是念到高二那年休學。休學後，她開始找工作，一開始透過就業服務中心管道先到新北市做包裝手工工作，但做沒多久就遭解雇，陸陸續續又做了好多工作，而開除理由則是老闆認為她動作太慢，所以就被開除。

後來她決定回家，但回到家她三個弟弟們都工作和上課去了，只剩一個人在家她覺得「悶悶的」，不僅會被父母管也覺得自己沒工作、沒收入這樣壓力很大；於是她心想「那就當乞丐就好了」，於是開啟她在車站將近一年多的乞丐之旅；她也向記者說，她的目標是存到500萬，存到500萬後就可以過自己想過的生活。

沈女也表示在車站一年多，路人、附近店家對她很好，會買食物給她吃，她有時候特別想吃什麼時還會「指定點餐」，好心的路人就會買給她吃；甚至也有陌生大叔靠過來說要帶她回家，但她會採取不理會對方，讓對方知難而退。

但沈女也無奈地說，她現在在外面有租一間6000元套房，如果真的沒錢爸爸會匯錢給她；她也逐漸覺得當乞丐收入不穩定，而且存不太到錢，甚至有點不划算。她每天從中午11點到晚上將近11點，長達12小時，最好的情況曾經一天會有2000元收入，但最糟可能就200元而已，連吃飯可能都不太夠，更不可能會存到錢，所以她最近也開始在找別的工作。

▼沈女打開手機表示她最近有努力在找工作 。（圖／記者黃宥寧攝）

每日「上班」12小時 最低只乞得200元

記者也有向沈女提出疑問，為什麼不找超商店員的工作，她則淡淡說，她覺得超商店員要會的技能太多，她學不來，也加上身體不太好，沒辦法做太勞累工作。她也說自己每天一定要吃肉，因為吃肉才能有精神和體力負荷一整天的「乞討工作」，但是太貴的肉買不起，只能買超商微波肉類食物一包。

▼中壢妹表示放置「維力炸醬麵泡麵空碗」是因為見到其他乞丐也有放，實際觀察確實也有其他乞丐使用同款泡麵碗。（圖／記者黃宥寧攝）

採訪當天沈女還是穿著當天被民眾發現的穿著，記者也好奇問了她，為什麼不想在面試前稍微打理一下自己，剪個頭髮之類的，她有些激動地回說「我又不是去當櫃台，不需要弄得太漂亮！」她只想趕快工作存到500萬，可以好好過自己想過的日子。

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