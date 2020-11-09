獨／中壢清秀妹一次進帳5萬！低收父LINE訊息曝　「5個字」超鼻酸

▲中壢清秀短褲妹街頭乞討，爸爸對她卻相當掛心。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／綜合報導

中壢24歲清秀短褲妹4日被民眾發現在街頭乞討，警方獲報後當晚連絡到家人將她帶回去，而父親向警方聲稱「根本管不住」，她時常拎著行李就跑出去，多次勸導無法阻止。中壢妹在當晚回家後，於隔天又離開家至車站附近「工作」。《ETtoday新聞雲》記者7日獨家訪問到她，她表示乞討收入不穩定，爸爸還是會給她錢，但她不想再當「伸手牌」拿爸爸的錢。

沈女向《ETtoday新聞雲》記者娓娓道來家裡是低收入戶，自己國中畢業考上桃園某私立高中就讀美容美髮科，她覺得購買學習上的一些材料實在太貴，那時候爸爸生病無法工作，媽媽當會計收入才2萬元，家裡經濟真的不是很好，於是念到高二那年休學。休學後，她開始找工作，一開始透過就業服務中心管道先到新北市做包裝手工工作，但做沒多久就遭解雇，陸陸續續又做了好多工作，而開除理由則是老闆認為她動作太慢，所以就被開除。

當乞丐將近一年多，有位「善心人士」曾拿60包手工餅乾給她賣，賣出一包50元，她實拿只有7元，其餘43元都遭這位「善心人士」拿走。記者聽到覺得相當不可思議，這樣就算一天賣光，她實拿只有420元；記者問她是否會覺得對方抽太多？她則搖頭表示「不會吧！就當互惠。」

▼中壢妹秀出善心人士給她手工餅乾販賣，但一包售價50元，她實拿只有7元。 （圖／記者黃宥寧攝）

當記者詢問，父母會不會擔心她一個女孩子在外面這樣相當危險，她則回答會吧，「但我就是不想回家，回家壓力很大，所以她真的不想回家。」

沈女將父親傳給她的LINE翻出來給記者看，雖然與父親傳的訊息不多，但父親發過來的訊息滿滿都是關心與問候，「在外面會不會冷」、「要好好照顧自己」、「要記得吃飯」、「沒錢要說」等等；當中更赫然驚見沈父匯了5萬元給她，甚至詢問她「是否夠用，不夠用要說。」雖然沈女回應父親都是短短的嗯、喔，但看的出來父親向警方表示的「根本管不住」是真的；但身為父親，卻也不想將女兒管得死死，只希望她能做自己感到快樂的事情。

▼沒有關起來的包包可看見有幾千塊，應該是清秀妹長時間省吃儉用存下來的。（圖／記者黃宥寧攝）

但沈女有提到家裡是低收入戶，還有三個弟弟，媽媽擔任會計收入約2萬元；爸爸現在則是身體不適退休。這樣經濟狀況可能真的相當入不敷出；這5萬塊很有可能是因為爸爸擔心女兒在外又沒錢，想盡辦法東湊西湊，四處籌來，只希望寶貝女兒一個人在外不會遭到欺負。

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