快訊／仙姑跪泡高雄蓮池潭！路人急扣119　她霸氣喊：在修行啦

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名婦人被人發現就跪在左營蓮池潭當中，3消防分隊人力趕到現場之後，不顧天氣冷就立刻下水救人，沒想到這名婦人竟然要消防隊員離開，因為她正在「修行」，不過因為高雄近日氣溫較冷，怕這名婦人失溫，所以警消還是勸說這名婦人離開水中，送往醫院。

▲一名婦人宣稱自己在修行，所以泡在蓮池潭中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名婦人宣稱自己在修行，所以泡在蓮池潭中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名婦人宣稱自己在修行，所以泡在蓮池潭中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）