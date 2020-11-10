長榮女生慘死震撼！高雄警結合19家保全　222警力74菁英夜巡護校

▲高雄市警方找來19家保全業者投入夜間守護校園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台南長榮女大生遇害慘死，校園治安事件震驚全國，高雄市警察局除針對轄區校園及週邊環境安全，立即進行全面盤點，市長陳其邁也特別指示高雄市警察局邀請轄內保全業者，共同加入維護校園安全行列，保全公會於10月29日至警察局與劉局長交流互動，取得協力維護治安共識。

▲高雄市警方找來19家保全業者投入夜間守護校園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警方找來19家保全業者投入夜間守護校園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

保全人力從6日晚上18時起開始協助夜間巡守，試行運作1個月，總計共19家保全公司投入人力與物力、加班動員，預計每日投入民力約74名保全、222名警力進行校安維護，共計動用保全巡邏車78輛，加入維護轄內25個大學校區、針對14所設有夜間進修部學校週遭安全，保全人員夜間停駐校園週邊死角及僻靜區域，加強校園巡守、校園外道路巡邏，以填補警力間隙；期望結合轄區警察、保全及巡守隊等民力，提升見警率，並設置校、警24小時聯繫管道，通力打造更加安全的校園安全防護網。

▲高雄市長陳其邁特別公開感謝19家保全業者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

市長陳其邁10日特別藉由市政會議公開表揚，感謝參加校園安全維護工作之19家保全公司，讓校園安全維護工作除了警察局、學校及市府各相關局、處外，更多了一層保護力量，也更能守護學子及市民朋友安全;冀望能有更多社會力量，共同來為校園及學子安全共同付出心力。

▲高雄市警方找來19家保全業者投入夜間守護校園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）