快訊／凌晨國道追撞小黃！肇事男濺血坐地　遭嗆還回：大聲什麼？

▲肇事駕駛黃男右側眼角濺血，自行脫困後虛弱坐地待援。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

國道1號南下366.8K、高雄路段今（10日）凌晨1時50分發生一起交通事故，黃姓男子（28歲）駕駛藍色自小客，疑似未保持安全距離追撞前方計程車，肇事的黃男因撞擊而導致右側眼角流血，一度虛弱坐地；但其中一名遭撞乘客疑似不滿黃男態度，車禍發生後還一度上前嗆聲，黃男也當場回嗆「你在大聲什麼啦？」

警方初步調查，計程車內包括運將楊男（48歲）、乘客盧男（32歲）及吳男（36歲）共有3人，當行經國道1號南下高雄段時，突遭後方黃男駕駛藍色自小客追撞，導致計程車車尾潰縮凹陷、藍車車頭也因撞擊幾乎全毀，肇事駕駛黃男也因此受傷，而計程車內3人則是僅受到驚嚇。

▲計程車遭撞後車尾潰縮爛毀。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃男在撞擊後右側眼角濺血，自行脫困虛弱地跌坐在地；而計程車內一名乘客疑似不滿黃男肇事後態度不佳，氣得衝上前要理論，小黃運將見狀後急忙衝上前攔阻；而黃男雖然虛弱，但仍忍不住回嗆「你在大聲什麼啦？」並表示自己會「負起責任」。

事後警方趕抵現場，將傷者黃男送往醫院治療，並拖走受損的計程車與藍色自小客，整起事故於凌晨2時36分排除，恢復全線通車；目前確切肇事原因仍還有待進一步調查釐清。

▼藍色自小客車頭嚴重毀損。（圖／記者吳奕靖翻攝）