陳其邁宣布高雄輕軌二階即刻復工　停擺近2年...加9項優化措施



▲高雄輕軌二階復工記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄輕軌二階美術館路及大順路段已經停擺約2年，過程中爭議不斷，高雄市府10日召開記者會，並表示經由跨局處會議，評估於原路線進行9項優化調整措施，最後由高雄市長陳其邁正式宣布二階即刻復工。

輕軌二階美術館路及大順路段爭議包含交通、停車及噪音問題。高雄市國民黨議員更召開記者會認為輕軌二階不宜輕率復工。停擺約兩年的輕軌二階工程，高雄市長陳其邁上任後即指示林欽榮副市長邀集交通局、捷運局、都發局、工務局、水利局、民政局、衛生局、專業顧問公司及統包商團隊，積極召開跨局處研商會議，提出9項優化調整方案及2項行政配套措施，經過近一個月進行相關噪音及交通動態科學模擬分析，結果皆為正向。

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▲高雄輕軌二階復工報告書。（圖／記者洪靖宜攝）

另外，依據高市府所作民調超過七成民眾支持，市府及統包商（中鋼公司）已作好準備，於10日召開復工記者會，並宣布評估於原路線進行9項優化調整措施。首先，北移至美術館園區內之優化路型：加大轉彎半徑（R30加大為50），維持既有美術館路車道數，不影響交通。

第二、最窄路段單線雙向：美術館中華一路至裕誠路(143m)採單線雙向維持雙向4車道。第三、C24、R13站區轉乘總合因應策略：臨大順路及龍文街開發基地建築退縮增加車道空間，另規劃5分鐘內步行轉乘。第四、輕軌路權瘦身：輕軌路幅原10.8m縮小至車站段9.6m、路線段9.0m。

第五、大順路雨豆樹就地保留原則及全面造街：206棵雨豆樹就地保留，整理沿線設施帶及排水，友善人行環境。第六、龍德新路拓寬及東延：龍德新路寬度20公尺拓寬至26公尺，未來更將東向延伸至民族一路，全長1370公尺，成為大順一路替代道路，預估移轉大順路交通量28％，可提高該路段交通服務水準。

第七、島式月台改為側式月台：月台拆分為上、下行，寬度自4m縮為2.5m，多出空間回饋車道。第八、沿線停車供給對策：沿線7.3公里共取消路邊停車格345格，市府協調學校釋出及檢討新增公、私有路外停車格共2,524格，沿線並有新增48格臨停卸貨彎，可補足民眾停車及卸貨需求。

最後，用交通環境Vissim模擬，作為交通號誌管控對策：沿線41處號誌路口模擬，17個路口轉向管制及號誌管控，輕軌上路後道路維持既有服務水準甚至更優。

▲副市長林欽榮（圖／記者洪靖宜攝）

而沿線民眾最關切的交通及噪音問題，高市府委託專業顧問公司團隊，對於沿線地物實際建模後進行動態模擬分析，經過客觀及科學化的數據佐證，資料顯示路口模擬成果是正面的，輕軌上路後道路服務水準未變差，輕軌號誌、車輛產生之噪音亦符合噪音管制標準。





▲陳其邁宣布二階即刻復工 。（圖／記者洪靖宜攝）

部分民眾關心輕軌復工環差議題，捷運工程局表示，輕軌優化措施調整後，除了場站位置及部分微調路段需要辦理變更外，其餘路段復工後即可立即施作。後續就工務所設置，細部變更設計圖說期程、工序討論安排等工作皆持續辦理中。高雄市長陳其邁也正式宣布輕軌二階即刻復工，預計2023年全面完工，讓捷運路網成形，邁向綠色交通目標。

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