大雨夜襲北北基16°C變天！空污「大規模惡化」　準艾陶接力灌水彈

▲位於菲律賓附近的熱帶低壓，有機會形成第21號「艾陶」颱風 。（圖／翻攝PAMMB）

記者許力方／綜合報導

東北季風報到，中央氣象局表示，迎風面北東地區不定時飄雨，其中基隆北海岸、東北部及大台北山區有較大雨勢發生機率，8日晚間9時25分持續針對北北基3縣市發布「大雨特報」，各地低溫則下探至18度左右，北部整天不到20度，有感變天轉濕涼。氣象專家彭啟明則提醒，有一波境外空污來襲「北部已大規模惡化。」

氣象局指出，9日東北季風持續影響，迎風面的北部、東半部地區不定時會有飄雨情形出現，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區還是有較大雨勢發生機率，因中高層水氣增加，中南部地區雲量增多，也有降雨機會；氣溫部份，各地低溫18至22度，沿海空曠地區、近山區平地可能低至16度，北台灣高溫約20至22度，其他地區約24至27度。

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▲北北基大雨夜襲！變天濕涼下探18度。（圖／中央氣象局）



氣象局預估9、10日（下周一、二）整體降雨量不多，北東地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地也有零星飄雨，其中以基隆北海岸、東北部低區和大台北山區下雨時間較長，雨勢也較明顯；11至15日（下周三至日）東北部水氣增多，易有局部大雨，桃園以北、東半部天氣較陰易有短暫雨。

位於菲律賓西方近海的熱帶性低氣壓，未來1、2天內有機會形成今年第21號輕度颱風「艾陶」（Etau，美國命名，意即風暴雲），預計為以偏西的方向，朝中南半島前進，對台灣天氣沒有直接影響

根據環保署空氣品質預報資訊，9日受東北風影響，迎風面北部地區擴散條件佳，中南部地區位在下風處，污染物較易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

天氣風險公司分析，下周台灣維持著東北季風環境，南方持續有熱帶擾動發展趨勢，目前情況來看，颱風若形成，位置偏南，對台灣不會有直接影響，但其豐沛水氣會隨著低壓環流不斷向北傳輸，因此台灣周遭會是比較潮濕的環境，再配合東北季風就容易為北部、東半部地區帶來降雨，背風面的中南部則是相對穩定的天氣，但因熱帶擾動外圍水氣影響下，雲量偏多、有機會下小雨。

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