艾陶颱風最快明生成！一圖看一周雨區　冷空氣最冷18°C時刻出爐

▲艾陶颱風最快明生成，外圍水氣北抬，中南部有零星降雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

位於菲律賓西邊海面的熱帶性低氣壓，最快明天生成第21號颱風「艾陶」。未來一周天氣，周一、二受到該熱帶系統外圍水氣北抬，中南部平地有零星飄雨。周三至周日東北部水氣增多，易有局部大雨。但這波東北季風，最冷時間落在周一晚到周二清晨，各地低溫18-21度。

氣象局指出，周一、二整體降雨量不多，北部、東半部地區及中南部山區局部短暫雨。不過，受到熱帶性低氣壓外圍水氣影響，周一中南部平地亦有零星飄雨。其中，以基隆北海岸、東北部地區和大台北山區下雨的時間可能長一點，雨勢亦明顯些。

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周三至周日，東北部水氣增多，易有局部大雨，桃園以北和東半部地區天氣比較陰也容易有短暫雨。

氣象預報員葉致均表示，菲律賓西邊海面的熱帶性低氣壓，最快明天生成颱風艾陶，持續朝西方向移動，往中南半島前進，對台灣沒有直接影響。不過，中高層水氣會往台灣附近帶，明天中南部雲量偏多，有零星降雨機會。

▲▼21號颱風艾陶最快明天生成。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，未來艾陶將持續朝西往中南半島前進，對台灣沒有直接影響，但中高層水氣會往台灣附近帶，中南部明天雲量偏多，有零星降雨。

▲東北季風影響最冷時間點落在周一晚至周二清晨，各地低溫18-21度。（圖／中央氣象局）

這波東北季風最冷時間落在周一晚到周二清晨，各地低溫18-21度，北台灣高溫昨天30-32度，今天剩21-22度，感受上明顯轉涼。

花東地區高溫約26-27度，中南部28-30度，但明天雲量上比較多，中南部高溫可能再下降1-2度。周三後，各地低溫約20-23度，但高溫上可略回升1-2度。

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