艾陶成颱了！梵高最快今接力誕生　北北基大雨晚起最冷探16度

▲目前南海有艾陶颱風，菲律賓東方海面有一個熱帶低壓。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，原位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，於今天（9日）凌晨2時發展為今年第21號輕度颱風「艾陶」（ETAU），預測朝西移動接近越南。氣象專家吳德榮則說，菲律賓東方海面另有一個熱帶性低氣壓，最快亦將於今發展為第22號颱風「梵高」（VAMCO）。

氣象局今晨對台北市、新北市、基隆市發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。氣象局也對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

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氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，本周都是東北風影響，預估今晚到周二清晨最冷，桃竹苗近山區平地低溫約16、17度，北部其他地區約18、19度，中南部約20、21度，花東約18至21度。

▼今中南部也有雨。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔說，今基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢，中南部可能有零星飄雨；周三至周日沒今和周二那麼冷，但早晚仍偏涼，北部低溫約19、20度，中南部約20、21度，桃園以北、東北部有短暫雨，宜蘭有局部大雨發生機率，花東有局部短暫雨，而中南部多雲為主。

王品翔表示，艾陶颱風慢慢往越南一帶，對台灣天氣沒影響；而在帛琉西北方海面的熱帶低壓，預估周三、周四會到南海發展，屆時可能成颱，對台影響還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，艾陶颱風向西進行，撲向越南；另一熱帶低壓則在菲律賓東方海面，最快亦將於今發展為第22號颱風，未來經菲律賓中部、向西進入南海，也朝越南前進，故颱風生成數將追近氣候平均值，已不適合再說今年的颱風「偏少」。

吳德榮進一步分析，但此兩颱風的未來路徑皆離台甚遠、無影響；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬亦顯示，未來一周南海及菲律賓東方海面各有颱風生成，台灣東方海面因此而有較多的水氣，再加上盛行東北風，形成「迎風雨背風晴」、北台濕涼的天氣型態。

▲▼目前西北太平洋有一個颱風和熱帶低壓。（圖／氣象局）