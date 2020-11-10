工具人血汗6萬薪！科技大廠工程師月加班100hrs　心肌梗塞猝死

▲李姓男子在桃園市上市科技大廠擔任助理工程師，月薪6萬餘元，但2017年1月間在加班期間昏倒不治，家屬質疑過勞猝死。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

李姓男子在桃園市某股票上市科技大廠任職，擔任助理工程師期間月薪6萬餘元，但2017年1月間凌晨在公司加班時突然昏厥，送醫急救後仍因突發性心肌梗塞猝死，李母控告公司長期加班才導致兒子過勞致死，向公司求償312萬餘元；法院查出，李在猝死前1個月加班時數高達100小時，經勞保局認定為職業病，屬於職業災害，扣除保險等給付外，判處公司應賠償李母114萬餘元，本案還可上訴。

李母指出，她的兒子自2011年4月間起到科技公司擔任助理工程師，上班時間為晚上8時至隔天上午8時止，但因長期超時加班，2017年1月26日凌晨時在工作時發生心肌梗塞昏厥，同事緊急開車送醫急救，同年3月10日仍宣告死亡，案經勞動部勞工保險局認定為職業病，屬於職業災害。

李母認為，兒子月薪約6萬餘元，扣除健保與勞保局相關補償與死亡給付等，公司還欠差額約81萬餘元，科技廠因違反禁止超時加班導致兒子過勞，且廠方未盡雇主保護義務設置AED電擊緊急救治裝置等，導致延宕搶救時間，因此向廠方依醫療費、看護費、扶養費等求償312萬餘元。

科技公司聲稱，李男是在工作休息時間被同事發現倒地昏迷被緊急送醫，李因長期抽菸，連續3年公司健檢出現膽固醇、血壓異常，認為死亡是因個人健康因素非職災，同事當時為免去等待救護車時間而自行送醫至附近僅10分鐘車程醫院救治，並無延誤就醫之過失。

法官審酌，李男事發前6個月工時，第1個月工時281小時、前6月總工時1742小時，超時工作部分，第1個月超時105小時，前2至6個月總超時558小時，已符合「職業促發腦血管及心臟疾病之認定參考指引」標準，法院也囑託林口長庚醫院鑑定，認定李是因工作超時促發疾病，因當時工作發生急性心肌梗塞最終休克死亡，確屬因職業促發病症具有相當因果關係，符合過勞職業災害。

法官審結，李母高齡75歲，驟然喪子，認為請求撫慰金以100萬元適當，另加上醫療、看護與扶養費，扣除已請領勞保死亡相關等給付、保險等，判處公司應賠償114萬餘元，本案還可上訴。

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