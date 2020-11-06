台南明星師「周湯豪」死因逆轉！猝死男網友房內　針筒出沒曝真相

▲台南明星高中老師死因大逆轉。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

日前台南明星高中一位邱姓陽光男師猝死，引起全校師生不捨，校長甚至發文稱邱師有「古希臘眾神雕像體態」。不過當時邱師死因一度以為是心肌梗塞，但如今卻大逆轉，竟然是因吸毒過量致死，根據了解疑似是在性行為前為了助興，注毒過量才致死。

ETtoday新聞雲報導「南女2名老師相繼離世！師生忍淚寫祝福 慟：下輩子還要當您學生」，指出該校校長這樣寫道，該校深受學生歡迎的2名老師在上週相繼離世，消息一傳出，師生全都為之震驚，同時也感到相當不捨，雖然沒有人能夠決定生命的長度，但兩人確實讓自己的生命富有深度，而他們認真教學的模樣也將一直存在於學生心中。

▲校方提供卡片和布告欄讓全校師生寫下祝福。（圖／翻攝自Facebook／國立台南女中）

這位被稱為「周湯豪」的邱姓老師，身高192、年齡36，體態宛如希臘眾神雕像，而且喜好健身、外型美好。9月時驚傳猝死，校內師生間傳出死因是凌晨運動洗三溫暖，因溫差過大導致心肌梗塞猝死，不過如今卻大逆轉。

根據《自由時報》報導，根據了解，警方起初以為是普通意外，結果在屋內發現針筒與毒品，對該名老師的男網友製作筆錄、採尿，得知該老師疑似是在性行為前為了助興才在手臂上注射安非他命，身上沒有其他外傷，家屬得知後沒有比少其他意見，也不願意解剖。對於真正死因，校長則說邱師在校表現良好，沒有前科也無去不良場所記錄。