南投31歲保全猝死！曾連續工作10天家屬疑過勞　保全公司回應了

▲李姓保全（右1）不幸猝死，家屬認為質疑是因工時過長導致。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

南投一名擔任保全的31歲李姓男子，2019年值夜班時被住戶發現倒在值班台，經送醫搶救後不幸回天乏術。李男家屬事後發現李疑嚴重工作超時，曾有連續上班10天、每天工時長達22個小時的紀錄，甚至連住院期間都還有打卡，質疑李是過勞身亡，且保全公司沒有給付加班費；對此，保全公司表示根據死亡證明書，說明李是自然死亡，非職災，而加班費是漏算將會補發。社會勞動處調查後，查明有超時加班的違法情事，裁罰2萬元。

李姓男子在去年9月24日值夜班時，於清晨4時許在值班台倒下，直至同日清晨6時許才被住戶發現，緊急送醫後不治；醫院診斷死因為高血壓引起的顱內出血，根據是李曾有過痛風就診的紀錄，當時血壓曾一度飆高。

▲醫院診斷死因為高血壓引起的顱內出血。

但家屬認為，李男身高185公分、體重95公斤，是退伍軍人，體能狀況不錯，生前從沒聽過他有高血壓等病灶，難道僅僅因為痛風掛急診血壓過高，就要被認定患有高血壓？令人無法接受。

家屬事後發現，在李24日倒下住院後，人明明在加護病房，從26日至29日竟還有打卡上班的紀錄，說明保全公司行政方面紊亂、輕率，相當離譜，且在同年6月間，李竟曾有連續10天值班超過22小時的紀錄，嚴重超時加班，而保全公司還沒有給加班費。

保全公司表示，對於住院期間打卡，應是李男配合公司政策，每月底前需繳交當月班表，因此提早把所有班表都簽完；而連續上班超過22小時，應是填寫表格時出現筆誤，並無此事。至於加班費，經查確有漏算，將會補發給家屬。

然而至目前為止，家屬與保全公司對加班費計算方式的看法並不一致，雙方認定的金額足足差了數十萬元，李男家屬決定對保全公司提告，替李討公道；保全公司表示，根據死亡證明書，說明李是自然死亡，並非職災，但對於家屬訴諸司法表示尊重，也願意繼續與家屬談和解。

▲▼李男（下圖右二）被認定自然死亡，家屬、保全公司雙方求償金額談不攏。

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