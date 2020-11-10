老公出車禍...桃園婦騎電動車急奔醫院　半途拋錨警護送＋充電

▲桃園市陳姓婦人9日深夜接獲醫院通知鍾姓丈夫車禍受傷，心急如焚騎電動車趕往醫院卻沒電，好心員警幫忙推回派出所協助充電。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園縣陳姓婦人9日深夜接獲醫院通知，鍾姓張婦出車禍在醫院治療，陳婦急著騎著電動車趕往探視，但騎到半途突然沒電卡在半路，幸好平鎮警分局員警巡邏經過，協助陳婦先到醫院探視，所幸僅輕微擦傷無大礙，再折回派出所幫忙電動車充滿電，陳婦破啼為笑感謝員警及時伸出援手。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍指出，家住楊梅區的50歲陳姓婦人9日深夜接獲聯新醫院通知，56歲的鍾姓丈夫在平鎮區發生車禍，陳婦急著騎乘電動車趕往醫院探視，但電動車騎到平鎮區延平路上突然沒電無法動彈，焦急的陳婦頓時不知所措一路推車。

▲桃園市陳姓婦人9日騎乘電動車趕往醫院卻發現電瓶沒電，熱心員警幫忙推回派出所協助充電。（圖／記者沈繼昌翻攝）

恰巧宋屋派出所巡佐陳聰吉、員警莊才煥巡邏經過上前關心，陳婦幾乎快哭出來說，正要趕往醫院探視出車禍的丈夫，因電動車沒電拋錨，仔細一看才發現電瓶沒電，緊張到不知所措，員警安撫陳婦情緒後先護送陳婦到醫院探視丈夫，另位員警再協助將電動車推回派出所充電。

還好陳婦丈夫只是輕微擦傷，經醫護人員包紮後即可出院，夫婦倆10日返回派出所向同仁致意，感謝熱心員警幫忙載送與協助電動車充電，解決夫婦倆燃眉之急。

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