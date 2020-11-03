快訊／北市38歲警員陳屍家中客廳！上班未出勤被發現已猝死

▲北市警員身體不適，倒臥住家遭同事發現。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局建國所1名警員，因3日原本要到派出所上班，但竟然沒有出現執勤，最後同仁到警員住處，才發現該名警員倒臥客廳，已經明顯死亡。

警方指出，38歲的王姓警員，在1年多前調任北市中山分局建國派出所，平時表現優異，未婚也沒有小孩，平時獨自住在新莊住處。

警方指出，3日發現王姓警員沒有上班，同事前往住處找人，才發現王姓警員倒臥客廳，目前初步排除外力介入，應是身體不適猝死。

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