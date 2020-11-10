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滴妹展店台中「坐落一級戰區」夯炸！他見超狂隊伍驚呆：平日欸

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▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲再睡5分鐘台中店盛況曝光。（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTube界「珍奶女神」滴妹今年自創手搖飲品牌「再睡5分鐘」，不僅在台北大受歡迎，展店到台中一樣人氣超高！就有民眾在臉書《大里人聊天室》貼出多張照片「好奇問一下這間真有那麼好喝嗎？」仔細一看，原PO講的飲料店正是「再睡5分鐘」，排隊人潮讓他驚嘆「平日居然排這麼長……」

看看照片，只見「再睡5分鐘」台中店開在一級戰區，也就是一中街水利大樓的一樓店面。原PO拍照的時候，不僅店門口排滿人，隊伍還一路往後排到廣場上，人潮之踴躍難怪讓他好奇到底好不好喝，畢竟平日要看到一間店有如此盛況很不容易。

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▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲台中店開在一中水利大樓一樓店面。（圖／原PO授權使用）

貼文引發一陣熱論，其他人紛紛留言，「哇！水利大樓三角窗位置，租金不便宜喔」、「路過買了一杯，不錯呀」、「年輕人有排隊的毅力」、「說真的頻道選擇是個人自由，都給予尊重，不過茶飲就看能撐多久了」、「去朝聖滴妹的吧」、「再排5小時。」

本站日前還曾報導《滴妹手搖中部店月薪曝！　比台中工程師「多賺9K」網嘆低薪慘炸》，台中店籌備期間，滴妹開出正職、資深正職和值班主管的職缺，月薪給32K至34K，讓網友直呼「3萬2（千元）X打一堆上班族」、「薪資還不錯。」就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「在台中寫程式，不如去滴妹店搖飲料」，話題引發熱議。

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滴妹手搖飲飲料店再睡5分鐘台中店水利大樓排隊大里人聊天室

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