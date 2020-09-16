滴妹手搖中部店月薪曝！　比台中工程師「多賺9K」網嘆低薪慘炸

▲「再睡5分鐘」將要拓展台中店。（圖／記者陳涵茵攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年5月，YouTuber滴妹自創手搖飲「再睡5分鐘」於台北市正式開幕，日前更傳出台中店在籌備中，上人力銀行一查，果然有徵才訊息，而滴妹開出的薪水讓網友直呼「3萬2（千元）X打一堆上班族」、「薪資還不錯。」就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「在台中寫程式，不如去滴妹店搖飲料」，話題引發熱議。

本站14日報導《打臉酸民！「再睡5分鐘」分店地點曝 網一看薪水驚呼：贏上班族》，有網友日前發現，「再睡5分鐘」要拓展台中店，滴妹已經在人力銀行網站上徵才，希望能找到正職、資深正職和值班主管，並開出32K至34K的月薪。

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就有網友在PTT發文，貼出2份工作的工作內容和月薪比較，第一份工作是「助理工程師」，工作內容包括5點「1.開發企業管理資訊系統之客製功能及系統維護」、「2.報表製作與維護」、「3.需具備程式語言概念及能力（Html、css、Javasacript 及 具備Java或.Net其中一種語言能力佳）」、「4.需具備資料庫語言能力（SQL語法）」、「5.對程式開發及軟體工程具有熱情，願意嘗試新技術或維繫既有系統程式者。」月薪部分則是25K至30K。

▲有網友發現，滴妹開出的月薪還比台中助理工程師薪水高。（圖／翻攝自人力銀行網站）

另一份工作就是「再睡5分鐘」的正職，工作內容也是5點，「1. 進行飲料調製工作」、「2.負責茶飲煮製、各項物料烹煮準備」、「3.負責結帳與收銀，並整理現金收據」、「4.負責清洗吧台檯面設備以及周遭工作環境」、「5.定期盤點剩下的飲料、食材及各項杯材等備品。」月薪部分則是32K至34K。

看到一個工程師薪水還不如飲料店店員，而且最多差到9K，讓原PO忍不住直呼「有沒有在台中寫程式不如去搖飲料的八卦。」不過就有人認為，原PO挑的有點太刻意，「你po的文下面有高的不去，去挑低的XD」、「原PO就是拿極端例子來說嘴啊」、「你po的文下面就有一堆比滴妹高的缺」

但其他網友還是紛紛留言，認為中南部的薪水確實偏低，「慘！這什麼可撥（可悲）薪資」、「這還是助理工程師，高雄有聽過寫手機APP、國立碩，28k」、「基本上台中的薪水真的不高，但你一定沒看過高雄的」、「台中真的比各位想的低」、「中南部的薪水就是這樣啊……一樣的工作在北部可以拿2倍甚至超過吧」、「要求一堆然後這薪水……」