中和好市多人爆滿「隊伍排到B2」　在地人曝：連推車都空了

▲中和好市多人潮爆滿。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

每到假日，美式賣場好市多（Costco）總會湧入大量人潮，不過今（6）日還是上班日，中和店卻已經大排長龍，讓人不禁看傻眼！其中，就有網友在社團分享現場畫面，讓其他網友看了紛紛直呼，「大家都不用上班嗎」、「結帳結到天荒地老」。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區商品老實說消費分購好康報社團」上發文驚呼，「現在中和店的狀況，排到B3（應為B2）了！」從他PO出的照片可以看見，現場的人潮可說是絡繹不絕，前進的速度似乎也相當緩慢。

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驚人的照片曝光後，網友紛紛留言回應，「太瘋狂惹」、「排…付錢給好市多的」、「台灣人就是有錢、有閒」、「羨慕不用上班」、「立冬進補」、「排成這樣我就不買了」、「優惠的價格真的比排隊的時間值錢嗎」、「我的老天鵝啊！怎麼這麼多人」、「我現在都線上購物，不去人擠人了」、「剛剛離開時看到外面有誇張的人龍，推車都空了」、「台中也是爆多人，排隊動線也不好」。

另外，也有不少網友好奇到底在排些什麼；對此，則有人猜測，「雙11連好市多都有」、「會不會是羊肉爐最後一天、奶粉第一天？上午去北投店買午餐，看到一堆在買奶粉跟洗衣精」、「颱風的關係嗎」、「應該是黑色購物節」、「本週奶粉降150元、尿布降100元，真的很好入手」、「黑色星期五」。