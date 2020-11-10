呂秀蓮談美選「不可思議」：我想美國該來跟台灣學習！

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

美國總統選舉落幕，雖由民主黨候選人拜登獲勝，但總統川普尚未承認敗選。前副總統呂秀蓮10日表示，看在擅長選舉，走過漫長對抗買票與作票惡習的台灣人眼裡，直覺不可思議。過去自己推動「淨化選舉」，曾赴美取經，「我想美國也該來跟台灣學習。」

呂秀蓮10日在臉書表示，美國是由50州組成的聯邦共和國，總統得票以州為單位，各州依州選民投票數決定支持一位候選人，再於12月24日由選舉人團依照各該州選民投票結果再投一次票，就算兩黨候選人在該州輸贏相近，但「贏者全拿」。因美國係「聯邦制」使然，也因此，針對全國個別選民作選擇性調查的現行民調經常失準。

她表示，美國因地大人多，旅居外州、外地甚至外國的公民甚多，為確保人人均有平等投票權，設有「不在籍投票」及「通訊投票」。此次因新冠疫情不宜同天群聚投票，因此又特別開放「提前投票」，以使11月3日不致太過擁擠、倉促。立意都好，但執行辦法上卻出現不少缺失。

呂秀蓮舉出，包括通訊投票考驗郵政系統的收遞效能，除了時效把握，還有誠信問題。從填寫到投遞送達選票過程，若有延誤或詐欺行為，必影響投票的適法正當性。由於是聯邦制，各州在投開票過程的作業規定不同，包括提前收受選票，尤其後來又開放提前投票者可以更改選票，有的州甚至允許選民更改2至3次，增加收取選票、驗證選票，以及重複投票等困擾。

呂秀蓮認為，以上種種問題，看在擅長選舉，走過漫長對抗買票與作票惡習的台灣人眼裡，直覺不可思議。過去自己推動「淨化選舉」，曾赴美取經，「我想美國也該來跟台灣學習。」

她表示，川普已在爭議性的關鍵州提起訴訟，美國憲法及法律也有其他權宜措施，希望法律程序能在1月6日以前順利完成。否則，美國憲法規定一項「權變選舉」，最終由眾議院投票選總統，參議院選副總統，萬一「跨黨」當選正副總統，或許可以避免國家分裂，重建民主典範。

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