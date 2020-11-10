美國防長熱門人選稱「72小時殲滅共軍」　蔡英文當年晤談畫面曝光

▲時為總統候選人的蔡英文，曾在民進黨中央黨部接見時為美國國防部前次長的佛洛諾伊（Michèle Flournoy），如今佛洛諾伊成為拜登新政府中，呼聲相當高的國防部長人選。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

美國總統當選人拜登（Joe Biden）已著手籌組執政團隊，在國防部長一職方面，曾任國防部次長的佛洛諾伊（Michèle Flournoy）呼聲相當高。事實上，總統蔡英文2015年還是候選人時，就在黨部接見過佛洛諾伊，而去年更在府內接見與民主黨淵源深厚，且是由佛洛諾伊創辦的「新美國安全中心」智庫訪問團。

被視為拜登新政府中，擔任國防部長的佛洛諾伊，曾在前美國總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國防部政策次長；她日前在美國知名雙月刊「外交事務」（Foreign Affairs）6月號發表文章，題為「如何避免亞洲開戰：美國威懾能力減弱令中國誤判情勢風險升高」。

在佛洛諾伊的文章中指出，由於大陸自信心和軍事能力越來越強，美國威懾勢力則日益削弱，種種因素只會帶來危險，造成亞洲爆發戰爭的風險比過去數十年高，而且持續升溫中。

因此，佛洛諾伊提出，如果美軍能發出威嚇，讓外界相信可以在72小時內殲滅所有在南海出沒的大陸軍艦、潛艇和商船，可能可以讓大陸領導人採取一些行動前三思，好比封鎖或入侵台灣。

事實上，佛洛諾伊曾在2015年11月時，帶領「新美國安全中心」（CNAS）代表團訪問台灣，當時就前去民進黨中央黨部，拜會時為總統候選人的蔡英文，兩人當時就針對台美關係、兩岸情勢，以及國防安全議題進行深度交流。

此外，這個由佛洛諾伊、歐巴馬核心幕僚坎貝爾（Kurt M. Campbell）成立的「新美國安全中心」（CNAS），也在去年（2019）由執行長馮德納(Richard Fontaine)率團訪台。當時，蔡英文則在總統府內接見訪團成員。

蔡英文在接見中有提到，「新美國安全中心」在2019年2月提出「反制高科技非自由主義」計畫，研究如何反制威權國家透過各種科技手段，尤其是用假訊息滲透的方式，擴大全球影響力。

▼總統蔡英文去年於府內接見，與美國民主黨淵源身後的「新美國安全中心」（CNAS）訪團成員。（圖／總統府提供）



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